Fallece jugador de Sudáfrica a los 25 años, tras jugar en el Mundial de Fútbol
El mediocampista Jayden Adams era considerado una de las grandes promesas del fútbol africano
11 de julio de 2026 - 11:00 AM
11 de julio de 2026 - 11:00 AM
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El fútbol sudafricano está de luto tras confirmarse este sábado el fallecimiento del mediocampista Jayden Adams, apenas semanas después de representar a su país en la Copa del Mundo de 2026.
El jugador tenía 25 años y era considerado una de las grandes promesas del fútbol africano.
La Unión de Futbolistas de Sudáfrica y el Ministerio de Deportes, Artes y Cultura confirmaron este sábado el fallecimiento de Adams. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de su muerte.
“La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) está devastada por el fallecimiento prematuro de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional de Sudáfrica, Bafana Bafana”.
Adams fue una de las piezas importantes de la histórica selección de Sudáfrica que alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial.
Fue titular en los partidos de la fase de grupos contra México y República Checa, además de participar en el triunfo sobre Corea del Sur que aseguró la clasificación a la ronda eliminatoria.
🕯️ LUTO EN EL MUNDIAL ⚽🇿🇦— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 11, 2026
💔 Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica que hace apenas unas semanas representó a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, falleció a los 25 años.
🖤 Su partida ha conmocionado al futbol sudafricano y a toda la comunidad deportiva.
🕊️ Descanse… pic.twitter.com/GlY7yg4CWe
A nivel de clubes, militaba con el Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-26. Antes había desarrollado gran parte de su carrera profesional con Stellenbosch FC y debutó con la selección absoluta en 2022.
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