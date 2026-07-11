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Fallece jugador de Sudáfrica a los 25 años, tras jugar en el Mundial de Fútbol

El mediocampista Jayden Adams era considerado una de las grandes promesas del fútbol africano

11 de julio de 2026 - 11:00 AM

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Jayden Adams durante su participación en el Mundial de Fútbol 2026. (ULRIK PEDERSEN)
Por Servicios combinados

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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El fútbol sudafricano está de luto tras confirmarse este sábado el fallecimiento del mediocampista Jayden Adams, apenas semanas después de representar a su país en la Copa del Mundo de 2026.

El jugador tenía 25 años y era considerado una de las grandes promesas del fútbol africano.

La Unión de Futbolistas de Sudáfrica y el Ministerio de Deportes, Artes y Cultura confirmaron este sábado el fallecimiento de Adams. Hasta el momento, no se ha confirmado la causa de su muerte.

La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) está devastada por el fallecimiento prematuro de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional de Sudáfrica, Bafana Bafana”.

Adams fue una de las piezas importantes de la histórica selección de Sudáfrica que alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial.

Fue titular en los partidos de la fase de grupos contra México y República Checa, además de participar en el triunfo sobre Corea del Sur que aseguró la clasificación a la ronda eliminatoria.

A nivel de clubes, militaba con el Mamelodi Sundowns, con el que conquistó la Liga de Campeones de África en la temporada 2025-26. Antes había desarrollado gran parte de su carrera profesional con Stellenbosch FC y debutó con la selección absoluta en 2022.

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Mundial de Fútbol 2026FIFA
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