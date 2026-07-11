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Wembanyama firma extensión con los Spurs que podría superar los $250 millones

Tras liderar a San Antonio hasta las Finales de la NBA, el francés de 22 años aseguró su permanencia a largo plazo con la franquicia texana

11 de julio de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Wembanyama acordó una extensión por cinco años. (Ross D. Franklin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Victor Wembanyama ha firmado lo que será el contrato más lucrativo en la historia de los Spurs de San Antonio, una extensión de cinco años que podría superar los $250 millones si se ejerce la opción del jugador en la última temporada, informó una persona con conocimiento de las negociaciones el viernes.

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La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes divulgó las cifras financieras.

Los Spurs, que llegaron a las Finales de la NBA esta temporada impulsados ​​por el pívot All-NBA y Jugador Defensivo del Año por unanimidad, anunciaron que Wembanyama había firmado, limitándose a decir que las partes acordaron “una extensión de contrato por varios años”.

“Familia Spurs, estoy aquí para quedarme. Lo que haga falta”, escribió el viernes Wembanyama en redes sociales.

El acuerdo llega con un descuento; Wembanyama podría haber aceptado un contrato que habría superado los $300 millones en cinco años, pero eligió una cantidad menor para ayudar a darles a los Spurs flexibilidad de cara al futuro con su joven núcleo y ante los contratos para los que algunas de esas estrellas emergentes serán elegibles en los próximos años, señaló la persona.

Y ese fue, en realidad, el único detalle que las partes debían terminar de definir. Wembanyama, de 22 años, ya es considerado uno de los jugadores más dominantes del deporte, y era evidente que los Spurs le ofrecerían una extensión.

La única duda era si Wembanyama aceptaría un acuerdo que comenzaría con él cobrando el 25 por ciento del tope salarial, o si esperaría para ver si podía empezar con el 30% del tope.

ESPN informó primero sobre el acuerdo.

Wembanyama ganará alrededor de $16.8 millones la próxima temporada, la última bajo los términos de su contrato de novato. El nuevo acuerdo entrará en vigor en 2027-28 y comenzará con un salario de alrededor de $43.5 millones, que luego seguirá aumentando.

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Victor WembanyamaSpurs de San AntonioNBA
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