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Yamal lanza advertencia a Francia: “Si tiene que temer a alguien, es a España”

La joven estrella aseguró que La Roja es capaz de vencer a la selección francesa en las semifinales del Mundial de Fútbol el próximo martes

11 de julio de 2026 - 3:00 PM

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Yamal, que cumple 19 años el lunes, tiene únicamente un gol en su primer Mundial. No ha repartido asistencias y ha efectuado 10 disparos a puerta. (Erik S. Lesser/The Associated Press)
Por The Associated Press
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Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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INGLEWOOD, California - Lamine Yamal cree que Francia debería temerle a España, en momentos en que los dos gigantes europeos se encaminan a chocar en un duelo de semifinales del Mundial, previsto para el martes.

Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás contra nosotros”, comentó la sensación adolescente a los reporteros de televisión después de que España superó el viernes 2-1 a Bélgica para asegurar su primer pase a semifinales desde 2010.

Si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España”.

España derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa de 2024 y volvió a hacerlo en la Liga de Naciones el año pasado. Yamal se convirtió en el jugador más joven en anotar en la competición continental.

Las potencias se vuelven a enfrentar el martes (3:00 p.m.) en el estadio de los Cowboys de Dallas por un lugar en la final.

“Desde que ha comenzado el Mundial, todos esperaban este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara”, recalcó Yamal.

Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo, yo creo que si alguien puede con seguridad contra Francia somos nosotros”.

España avanzó gracias al gol del suplente Mikel Merino a los 88 minutos del duelo de cuartos de final en el SoFi Stadium.

La Roja recibió su único gol de todo el Mundial al final del primer tiempo ante Bélgica, mientras que Francia ha acumulado 16 goles en sus seis partidos del certamen.

Francia ha disputado las dos últimas finales del Mundial, y se coronó en 2018. España sólo ha jugado una final mundialista en su historia, pero el equipo actual está invicto en 37 partidos oficiales consecutivos desde marzo de 2023, una racha que también incluye una derrota por penales ante Portugal en la final de la Liga de Naciones del año pasado.

La prensa internacional preguntó al seleccionador español Luis de la Fuente sobre su potencial duelo ante Francia desde que comenzó el torneo, pero particularmente desde hace un par de semanas, cuando inició la fase de eliminación directa.

De la Fuente ha insistido en elogiar a Les Bleus, pero ha dejado claro que hay confianza en su equipo.

“Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más. Sentimos que podemos ganar a cualquiera y no por el sumidón”, manifestó De la Fuente.

También hablamos de final anticipada contra Portugal. Todos pensábamos que Francia y nosotros podíamos llegar a la final. Ahora sí que estamos centrados en ese partido. Siendo conscientes del rival y de que el único equipo capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos hemos sido nosotros”.

Yamal, que cumple 19 años el lunes, tiene únicamente un gol en su primer Mundial. No ha repartido asistencias y ha efectuado 10 disparos a puerta.

Pero su capacidad para generar juego y su actividad por la banda derecha del ataque de España han sido notorias en casi todos los partidos. Inició la secuencia que derivó en el primer gol de España ante Bélgica. Tiró una pared con Pedro Porro, que finalmente desembocó en el tanto de Fabián Ruiz tras un disparo de Dani Olmo y un rebote concedido por el arquero Thibut Courtois.

Yamal niega que sus estadísticas discretas le molesten. Recordó que también había conseguido sólo un gol (con cuatro asistencias) hace dos años, cuando España conquistó la Euro.

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EspañaMundial de Fútbol 2026FranciaFIFA
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