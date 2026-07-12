Eduardo Rivera lanza tres entradas en cero en su primera apertura en las Grandes Ligas

Nueva York - Andrew Monasterio y Masataka Yoshida conectaron jonrones de dos carreras, y los imparables Red Sox de Boston, tras una noche de descanso habitual, extendieron su racha ganadora a ocho partidos con una victoria de 4-0 sobre los Mets de Nueva York el sábado.

Boston acumula su racha ganadora más larga desde que encadenó 10 victorias consecutivas del 4 al 13 de julio del año pasado. Los Red Sox han ganado 13 de sus últimos 15 partidos y 16 de los últimos 21.

Las Red Sox llegaron tarde al primer partido de la serie del viernes debido a problemas con su vuelo que las dejaron varadas en Chicago durante casi 24 horas. Boston se tomó con humor el incidente luciendo camisetas blancas con la leyenda: “Show and Go Airlines, nos vemos a las 4:15”.

Tras una base por bolas a Caleb Durbin en la cuarta entrada, Monasterio puso a las Medias Rojas por delante al conectar un jonrón con una recta de Freddy Peralta (5-8) que aterrizó en las gradas del jardín izquierdo. Durbin conectó un sencillo ante Tobias Myers, quien abrió la derecha, y Yoshida conectó un cutter en cuenta de 1-0 hacia las gradas del jardín derecho.

PUBLICIDAD

El puertorriqueño Eduardo Rivera regresó al Circo grande y trabajó 3 1/3 entradas sin hits en su primera apertura en las Grandes Ligas, permitiendo un sencillo de Jorge Polanco en su último lanzamiento.

Greg Weissert y el boricua Jovani Morán (2-2) se combinaron para lanzar las siguientes 2 2/3 entradas, y Justin Slaten salió de una situación con las bases llenas en la octava entrada con un tercer strike cantado al novato A.J. Ewing, quien perdió una revisión de la ABS.

Danny Coulombe terminó la octava entrada con un rodado para doble jugada de Polanco y completó la novena blanqueada de Boston, líder en la Liga Americana.

Peralta permitió dos carreras, tres hits y cinco bases por bolas en 4 1/3 entradas. Tiene marca de 0-3 con una efectividad de 7.59 en sus últimas cinco aperturas.