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Vaqueros y Santeros empatan sus series de semifinales conferencia en el BSN

El refuerzo Chris McCullough debutó en grande por Bayamón en Canóvanas, mientras que Aguada defendió su cancha contra Arecibo

12 de julio de 2026 - 11:30 PM

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Chris McCullough, nuevo refuerzo de los Vaqueros, tira al canasto contra Daniel Rivera, de los Gigantes. (BSN)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Chris McCullough anotó un canasto con falta restando 14 segundos de juego y el nuevo refuerzo de los Vaqueros de Bayamón firmó un lucido debut, dándole el sábado la victoria a los campeones defensores, 73-71, sobre los Gigantes.

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El centro, quien arribó a la isla el viernes para sustituir a Jae Crowder, no se intimidó en “El Calentón” del Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas al terminar con 21 puntos y 10 rebotes.

La victoria empató, 1-1, la semifinal de Conferencia A a una victoria por bando. Los Gigantes llegaron a su cancha luego de remontar el jueves, 78-69, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Bayamón solo jugó con dos refuerzo después de la inesperada partida de Crowder.

El tercer juego de la candente serie será el martes en el “rancho vaquero”.

Tyson Hunter puso a los locales arriba, 71-69, con 33 segundos del cuarto parcial. Bayamón pidió tiempo antes de la jugada de McCullough, quien había jugado en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Gigantes en 2021.

El quinteto del dirigente nacional Carlos González no pudo rematar al otro lado del tabloncillo. McCullough recibió falta intencional con dos segundos tras atrapar un rebote. Encestó uno de dos tiros libres para acabar el dramático choque.

Por los Vaqueros, Stephen Thompson Jr. atinó 16 puntos saliendo del banco. Damian Jones agregó 11.

Tremont Waters y George Conditt IV terminaron con 17 unidades cada uno en el revés. Jaylen Nowell añadió 13.

En Aguada, los Santeros defendieron el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado para empatar, 1-1, la semifinal de Conferencia B, 83-79, contra los Capitanes de Arecibo.

El tercer juego es el martes en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Joel Soriano, Jacob Wiley y Rigoberto Mendoza se combinaron para 68 puntos de los locales. Soriano y Wiley atinaron 23 ambos, mientras que Mendoza finalizó con 22.

Por los Capitanes, Timothy Soares tuvo un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes.

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Vaqueros de BayamónGigantes de CarolinaBSNSanteros de AguadaCapitanes de Arecibo
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