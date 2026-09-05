Cuatro diseñadores emergentes presentan sus colecciones durante la semana de la moda en Nueva York

Tras completar sus cursos de costura en la academia Casa Landrón, cuatro diseñadores emergentes presentarán sus primeras colecciones en la galería The Blanc, en Nueva York, durante la semana de la moda.

Génesis Batista, Víctor Morales, Virgie Nieves y Yaidelis Negrón fueron seleccionados por su profesora, la experimentada diseñadora Lilliam Landrón, quien identificó en ellos dedicación, seguridad y, por supuesto, talento.

“Estos estudiantes se merecen que uno los pueda llevar a algo más, no dejarlos ahí. [...] Va a ser un momento muy especial Para ellos, pero también un momento muy especial para la Academia Casa Landrón”, expresó la diseñadora.

La oportunidad es parte de un programa de la academia de costura que cada año escogerá a un grupo de cuatro estudiantes para que presenten cinco cambios durante el evento neoyorquino.

La oportunidad es parte de un programa de la academia de costura que cada año escogerá a un grupo de cuatro estudiantes para que presenten cinco cambios durante el evento neoyorquino. En la foto: Lilliam Landrón junto a sus estudiantes. (Suministrada)

Aparte de la oportunidad de llevar sus diseños a una de las capitales de la moda global, los diseñadores han tenido la guía y mentoría de Landrón. Desde llevar sus inspiraciones y bocetos hasta evaluar la construcción de las piezas, la diseñadora con casi cuatro décadas de experiencia les ha guiado para que lleven a Nueva York su mejor trabajo.

PUBLICIDAD

“Los ayudo, pero el diseño es de ellos. Les puedo dar una opinión por mi experiencia. Dentro de lo que ellos van a presentar, yo les voy a orientar, les voy a enseñar cómo hacerlo, si tienen alguna duda...los felicito porque lo que he visto me ha gustado”, compartió Landrón con Magacín.

Todos los estudiantes seleccionados tomaron sus clases de costura y patronaje con Landrón como mentora. Ver el desarrollo de sus pupilos, confesó, le enorgullese porque es el fruto del trabajo arduo y del profundo amor que comparten por la moda.

“Quiero dejar un legado que que sea de excelencia. Según yo pude, ellos también pueden”, compartió Landrón, quien espera que sus estudiantes exploren sus próximas oportunidades durante el viaje.

“Los sacrificios tienen su recompensa y la recompensa es el fruto que yo voy a ver el jueves 10 de septiembre en Nueva York. Esa va a ser mi recompensa, mi orgullo por esos cuatro y por todos los estudiantes, porque a eso vamos a dirigirlos a que lleven cada uno su línea a otro nivel”, agregó.

A continuación las propuestas que presentarán los cuatro diseñadores en las pasarela neoyorquinas:

Génesis Batista

La diseñadora Génesis Batista. (Suministrada)

Batista define su estilo como uno tropical, elegante y femenino. Combina colres vibrante, estampados inspirados en la naturales y siluetas que hacen juego con la silueta femenina.

Su colección “MAREA” se inspira en le vaiven del mar, la brisa y la serenidad de las playas caribeñas. Para la creación de sus piezas, utilizó telas ligeras y fluidas como chifón, encaje bordado y lycra.

PUBLICIDAD

“Es llevar mi trabajo fuera de Puerto Rico y tener la oportunidad de mostrar mi visión, creatividad y evolución como diseñadora en un escenario de gran relevancia para la industria de la moda”, compartió Batista, quien aspira a que esta oportunidad sea “un antes y un despúes” en su carrera.

Virgie Nieves

La diseñadora Virgie Nieves, creadora de YOTSUÍ. (Suministrada)

La creadora de la línea YOTSUÍ busca un balance entre lo clásico y lo moderno con piezas elegantes, femeninas y con detalles que hagan sentir a la persona que lo lleve “segura y elegante”.

Su colección “KAIKA” explora el proceso de evolucionar hasta descubrir la versión libre, fuerte y plena. Crea piezas con movimiento, contraste y delicadeza, combinando textiles como mikado, raso, tafetán y organza líquida.

“Poder llevar mi trabajo a un escenario como New York después de todo el esfuerzo, sacrificios y aprendizaje que he tenido detrás de todo es proceso. Es un proceso ha valido la pena y que todavía queda muchísimo por crecer”, dijo Nieves, quien considera que esto no significa solo alcanzar “una meta, sino el comienzo de una nueva etapa”.

Víctor Morales

El diseñador Víctor Morales, creador de Calle40. (Suministrada)

El diseñador de Calle40 reinterpreta siluetas clásicas desde una perspectiva contemporánea. Para Morales, la moda es su lenguaje, que le permite hablar de preocupaciones, emociones, ideas y su visión de mundo.

La colección “¿Quiénes éramos antes de llegar aquí?“ explora la existencia como una continuidad con siluetas que contrastan estructura y ligereza, que representan la transición entre lo tangible y lo intangible. Con tul, organza, canvas y twill, los textiles acompañan el concepto de la muestra.

PUBLICIDAD

“Aspiro a comenzar a establecerme como diseñador y construir un nombre sólido y respetado dentro de la industria. Quiero que mi trabajo sea tomado en serio y reconocido por tener identidad. Espero crear conexiones, abrir nuevas oportunidades y continuar llevando mi propuesta a otros espacios internacionales”, expuso Morales. “Para mí, Nueva York no es una meta final, si no el comienzo de una etapa mucho más grande para mi carrera y para Calle40″.

Yaidelis Negrón

La diseñadora Yaidelis Negrón, creadora de NEGRONNI. (Suministrada)

La creadora de la línea NEGRONNI describe su estilo como clásico, sofisticado y atemporal. Se inspira en la feminidad, la fuerza y la elegancia de las mujeres, al diseñar piezas que transmitan seguridad, presencia y que cuente una historia.

Su colección “FUTURE NOSTALGIA” explora la estética de principios de los años 2000, desde la sensualidad, actitud y esencia cultural para transformarlas en una expresión de elegancia atemporal. Las siluetas escultóricas y líneas precisas confeccionadas en textiles como mikado, chiffon y organza.