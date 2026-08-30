The Art Studio: Lilliam Landrón y Ana Sofía Cordero unen identidades en una colección que combina elegancia y sensualidad

¿Es posible combinar una chaqueta estructurada con una falda de tul que agregue movimiento al look? ¿Un corsé puede colocarse sobre un traje sastre? La respuesta está en The Art Studio, una colección que desarrollaron en colaboración Lilliam Landrón y Ana Sofía Cordero.

La amistad y la admiración mutua llevo a las diseñadoras, hace casi un año, a unir sus mundos creativos para mostrar una fusión posible entre la feminidad y sensualidad de las piezas de Landrón pueden converger, en el mismo look, con la estructura y la elegancia de la sastrería que crea Cordero, como directora creativa de Leonardo Fifth Avenue.

“Tenemos dos estéticas con identidades muy definidas que, en lugar de oponerse, dialogan y con esta colección demostramos que se pueden complementar creando diseños únicos”, expresó Cordero.

En The Art Studio las piezas no compiten. Más bien, se complementan para crear looks versátiles que acompañen a las mujeres a vivir su sensualidad y poder. Por parte de Landrón, están presentes sus distintivos corsés, al igual que blusones, trajes cortos y faldas en encaje y seda. Mientras, Ana Sofía creó nueve trajes, que integran distintos cortes en las chaquetas con pantalones anchos y faldas. Asimismo, solapas anchas y modernas camisas tuxedo.

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El trabajo colaborativo constó de reuniones periódicas en las que desarrollaron su visión para la colección, seleccionaron textiles y escogieron los colores. (Suministrada)

“Hay un respeto mutuo por lo que hacemos ambas y creo que naturalmente así mismo surgió. En un evento, estábamos compartiendo y ella me dice: ‘Ay, tú y yo deberíamos de hacer algo algún día’. Y yo le dije: ‘Cuenta conmigo’”, compartió Cordero, en entrevista con Magacín, sobre el momento en que comenzó la colaboración.

Presentada el pasado jueves en el atelier de Leonardo Fifth Avenue en Santurce, The Art Studio incluye nueve “total looks” que integran piezas de ambas diseñadoras, en una paleta de colores común, que incluye rojo cereza, marrón, amarillo mostaza, varias tonalidades de denim, amarillo mantequilla y azul cenizo, sin dejar atrás los clásicos blanco y negro.

“La colaboración comenzó mucho antes de tomar forma como colección, pero al evolucionar de una idea a un proyecto concreto, se convirtió en un verdadero ejercicio de creación conjunta”, aseguró Landrón, diseñadora con tres décadas de trayectoria en la moda puertorriqueña y fundadora de la academia Casa Landrón.

Proceso creativo

El trabajo colaborativo constó de reuniones periódicas en las que desarrollaron su visión para la colección, seleccionaron textiles y escogieron los colores.

Su inspiración para la colección era clara: sus clientas. Las diseñadoras aspiran a comunicar que las clientas de ambas pueden ser la misma mujer que integra su poderío con la sensualidad y la feminidad con un toque masculino.

Con la visión clara para el proyecto, ambas trabajaron individualmente los bocetos de sus piezas que luego unieron antes de hacerlos realidad. Cada decisión fue compartida con el propósito de que ambos lenguajes creativos se encontraran.

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The Art Studio incluye nueve “total looks” que integran piezas de ambas diseñadoras, en una paleta de colores común, que incluye rojo cereza, marrón, amarillo mostaza, varias tonalidades de denim, amarillo mantequilla y azul cenizo, sin dejar atrás los clásicos blanco y negro. (Suministrada)

“No es que ella hizo su colección, yo hice mi colección y vemos cómo funciona. Fue realmente un paso a paso de ‘okay, ¿cómo es que vamos a seguir elaborando esto?’”, explicó Cordero, para quien aún es impresionante lo alineadas que estaban sus propuestas, pese a tener estilos tan marcados y distintos.

“Lo interesante fue descubrir que nuestras diferencias podían convertirse en el elemento que uniera la colección. No queríamos que una diseñara como la otra. Queríamos mantener nuestros estilos y encontrar la manera de hacerlos convivir. Ahí es donde comienzan a surgir combinaciones inesperadas y nuevas maneras de llevar cada pieza”, expresó, en tanto, Landrón.

Si bien se mantuvieron fieles a sus propuestas creativas, la confección de las piezas tuvo leves alteraciones técnicas respecto a la construcción habitual para que pudieran utilizarse en conjunto.

Por ejemplo, Ana Sofía alteró los cortes de algunas chaquetas para que lucieran bien independientemente o debajo de un corsé de Landrón. En el caso de Lilliam, hizo algunos de los escotes más profundos para que también funcionaran mejor para la colección. Estos cambios se realizaron también porque hicieron juntas las pruebas en las modelos.

“Esta colección está hecha para la mujer trabajadora que quiere vestirse bien, que quiere estar a la moda, que quiere mejorar su imagen o simplemente para que empiece a jugar con su vestimenta porque también es parte de lo divertido y probar cosas nuevas”, aseguró Cordero.

Cada decisión fue compartida con el propósito de que ambos lenguajes creativos se encontraran. (Suministrada)

La primera colaboración con una diseñadora

The Art Studio representa la primera colección de Leonardo’s Fifth Avenue con una diseñadora mujer. Este logro valida los cambios que la emblemática marca puertorriqueña ha impulsado para incluir a las mujeres en sus propuestas y diseños.

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“Que Leonardo llegue a un punto de la empresa donde esté en la posición de colaborar con diseñadoras que diseñan exclusivamente para mujer, en verdad, me pone bien contenta”, sostuvo Ana Sofía sobre la empresa familiar.

“Es el resultado de quizás estos últimos años que hemos estado enfatizando en la mujer. La hemos estado introduciendo la marca para que llegue a este punto donde genuinamente estamos haciendo una colección exclusivamente para mujeres en colaboración con otra diseñadora mujer”, agregó.

A la directora creativa de Leonardo Fifth Avenue le ilusiona que esta colección sea junto a una diseñadora con años de experiencia en la industria de la moda, a quien admira por su trayectoria y por sus diseños.

The Art Studio integra a dos artistas, dos lenguajes creativos y dos generaciones comprometidas con la moda en Puerto Rico, en una colección que más allá de representarlas individualmente, crea una identidad propia.