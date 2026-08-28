De la cancha al cuento: el universo infantil de Claudia Ramos Zorrilla

Hay personas que sueñan con escribir un libro toda su vida y otras que, sin buscarlo, terminan creando todo un universo. Claudia Ramos Zorrilla es de las segundas. Publicista, empresaria y hoy apoderada del equipo femenino de baloncesto Gigantes de Carolina, decidió convertir su amor por el deporte en una historia para niños titulada “Am’ Caro y el poder del juego”.

Más que un cuento infantil, la autora lo presenta como el primer paso hacia un proyecto que aspira a crecer con nuevos personajes, productos e iniciativas que impacten a las futuras generaciones.

Como es natural, las ganas de crear un cuento nació cuando Ramos Zorrilla era muy pequeña. “Vengo de una familia de escritores: mi tío es el dramaturgo Roberto Ramos Perea y mi abuela, Rosario Perea escribió cuatro o cinco libros de poesía”, explicó la empresaria nacida y criada en Mayaguez. “Siempre soñé con la idea de publicar uno. Cuando llegué al baloncesto, empecé a desarrollar este personaje llamado Caro con la intención de crear una marca”.

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Como parte del libro "Am' Caro", también se vende una muñeca del personaje Caro. (Suministrada)

La experiencia de Ramos Zorrilla en el ámbito de la publicidad resultó clave para dar forma al proyecto. Desde su perspectiva como publicista, donde es común crear personajes que definan el tono y la personalidad de las marcas, surgió la idea de construir el mundo de Caro en colaboración con Jonathan Ocasio, de la editora Sparky y creador del personaje “El Jibarito”. En este caso, Caro representa solo uno de los personajes dentro de este concepto más amplio, que busca desarrollar un universo narrativo en el que, poco a poco, se integrarán nuevas historias. Según la autora, este universo creativo se nutre del deporte y de los valores que los niños adquieren a través de su práctica.

Trama del libro

La historia de “Am’ Caro y el poder del juego” se desarrolla completamente dentro de una cancha de baloncesto y presenta un mensaje sencillo, pero profundo, sobre la importancia de la autenticidad. “En la historia, Caro quiere jugar baloncesto y destacarse como los demás, pero intenta hacerlo copiando a otras personas. A través de distintas situaciones, descubre que lo más importante es mantener su esencia”, mencionó la fundadora de la agencia de publicidad Algo Social, Inc., junto con Mayrel González. “En un momento en que nuestros niños viven rodeados del ruido de las redes sociales, este libro es un llamado a ser uno mismo”.

El libro "Am' Caro" se puede leer completamente en español desde un lado y, al darle la vuelta, en inglés. (Suministrada)

El libro cuenta con unas 40 páginas y tiene un formato bilingüe. Se puede leer completamente en español desde un lado y, al darle la vuelta, en inglés. Además, fue ilustrado por la artista colombiana María Tuti. En la portada aparece el personaje de Caro usando una capa roja, un elemento que cobra significado a medida que avanza la historia y simboliza la seguridad que encuentra para salir a la cancha.

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Quién es Caro

Tal y como mencionó la autora, Caro representa mucho más que la protagonista de un cuento. Es el punto de partida de un universo creativo pensado para acompañar a los niños mientras descubren el valor del deporte y de su propia identidad. La autora añadió que en este primer libro se resalta el baloncesto, pero eventualmente Caro conocerá y se adentrará en otros deportes, lo que permitirá presentar otras experiencias y vivencias.

Para Ramos Zorrilla, el libro también busca reconocer a quienes abrieron camino para el deporte femenino en Puerto Rico y servir como una herramienta para fomentar valores. “Era bien importante destacar a personas que fueron pioneras, porque todo lo que hacemos hoy es posible gracias a quienes estuvieron antes luchando por visibilizar el deporte femenino”, añadió la apoderada de las Gigantes de Carolina, del Baloncesto Superior Nacional Feminino desde el 2023.

La decisión de publicarlo en español e inglés también responde a una visión de crecimiento, donde comenzarán a vender el libro inicialmente en la isla, con planes de llegar hasta Orlando, Miami y Nueva York, entre otras ciudades. Actualmente, “Am’ Caro y el poder del juego” puede adquirirse a través de la página web oficial de Am’ Caro Brand y mediante sus redes sociales. El libro tiene un precio de $23.99, mientras que la muñeca inspirada en el personaje cuesta $19.99. También está disponible un paquete con ambos productos por $43.99.

El libro infantil "Am' Caro y el poder del juego" cuenta con unas 40 páginas y tiene un formato bilingüe. (Suministrada)

Ramos Zorrilla adelantó que su intención es ampliar los puntos de venta para que el libro llegue a más familias y, además, organizar lecturas en escuelas y campamentos de verano como parte de la iniciativa para fomentar la lectura entre los niños. “Mi meta es ser lo más accesible posible. Hace mucha falta que los niños sigan leyendo”, añadió.

De la misma forma, Ramos Zorrilla tiene su mira puesta en el crecimiento del personaje, más allá de las páginas que podrán leer los niños y sus padres.