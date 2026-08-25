El príncipe Harry y otras seis personas deben pagar $13 millones tras caso del Daily Mail

El príncipe Harry y otras seis personas, entre ellas Elton John, han recibido la orden de pagar un primer desembolso de $13 millones a la editorial del periódico británico Daily Mail tras fracasar en su demanda por invasión de la privacidad.

El juez Matthew Nicklin señaló en una resolución emitida por escrito el viernes que el pago a Associated Newspapers Ltd. deberá realizarse antes del 28 de agosto. La suma se sitúa en el extremo superior de lo esperado y supone una reivindicación para los periodistas del Daily Mail y una derrota para los demandantes y sus abogados.

Los demandantes perdieron el mes pasado un caso en el Tribunal Superior de Londres, en el que habían alegado mala praxis por parte de Associated Newspapers, como intervención ilegal de teléfonos.

En duros comentarios que acompañaron su decisión sobre las costas, Nicklin indicó que “varias características” fueron importantes para su determinación, incluida la naturaleza “especulativa” de las reclamaciones y el hecho de que los demandantes no retiraran “voluntariamente” acusaciones graves que ya no podían respaldar.

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“La conducta fue irrazonable en un grado muy alto”, afirmó.

1 / 12 | En fotos: unidos los príncipes de Gales, William y Kate, y los Duques de Sussex, Harry y Meghan. De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022. - Kirsty O'Connor 1 / 12 En fotos: unidos los príncipes de Gales, William y Kate, y los Duques de Sussex, Harry y Meghan De izquierda a derecha, Kate, la princesa de Gales, el príncipe William, el príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex caminan para encontrarse con miembros del público en el castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Elizabeth II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el sábado 10 de septiembre de 2022. Kirsty O'Connor Compartir

Los demandantes se enfrentan a otro cargo de 25 millones de libras

La editorial indicó que incurrió en más de 34 millones de libras ($46.4 millones de dólares) durante el proceso. Si decide reclamar a los demandantes el resto de los costos, entonces Harry y los otros seis serían responsables de aproximadamente otros 25 millones de libras ($34.1 millones de dólares). en una fecha posterior.

Los demandantes cuentan con un seguro que cubre alrededor de la mitad de ese total.

Aunque el juez dijo que los costos parecían “excesivos”, sostuvo que no impondría un tope que habría limitado las responsabilidades de los demandantes, ya que habría sido “demasiado general, correría el riesgo de ser injusto y sería vulnerable a la acusación de que era arbitrario”.

Las otras figuras destacadas detrás del caso fueron Doreen Lawrence, la activista antirracista cuyo hijo Stephen fue apuñalado hasta la muerte en 1993 mientras esperaba un autobús; David Furnish, esposo de Elton John y productor de cine; las actrices Sadie Frost y Liz Hurley; y el político Simon Hughes. Se espera que los costos de Lawrence sean cubiertos por los demás.

Hughes, exmiembro de los centristas Democratas Liberales, manifestó que estaba “decepcionado y sorprendido” de que no se limitaran los costos recuperables de Associated Newspapers.

Ninguno de los otros demandantes ha comentado aún la decisión del juez. Tienen hasta el 2 de octubre para decidir si apelan.

Harry y los demás no lograron ganar ni una de 97 reclamaciones

La editorial había negado enérgicamente las acusaciones formuladas durante el juicio de 11 semanas en Londres, que concluyó el 7 de julio, cuando Nicklin afirmó que había escasez de pruebas para respaldar las denuncias y consideró posible que la información publicada procediera de fuentes legítimas.

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En un comunicado posterior a la decisión, Associated Newspapers afirmó que la sentencia es una “crítica devastadora de un intento de destruir un periódico y las reputaciones de sus periodistas, editores y directivos”.

1 / 17 | Los 45 años de Meghan Markle en fotos. Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland. 1 / 17 Los 45 años de Meghan Markle en fotos Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland. Compartir

“La verdad es que estas acusaciones escandalosas nunca debieron haberse presentado”, indicó. “Que se hayan impulsado plantea inquietantes preguntas sobre la conducta de elementos de la profesión jurídica”.

El fallo sobre costas llega días después de la noticia bomba del regreso de Harry al Reino Unido

La resolución se conoce dos días después de que se hiciera público que Harry y su esposa, Meghan Markle, se mudan de regreso al Reino Unido. El duque y la duquesa de Sussex, que ya no son miembros activos de la realeza, se mudaron a California hace más de seis años, pero se reubicarán más adelante este mes para vivir en una residencia particular a las afueras de Londres.

La derrota de Harry frente a Associated Newspapers puso fin a un trío de demandas que acusaban a editoriales de tabloides de usar tácticas ilegales, como espionaje telefónico o la contratación de detectives privados para ventilar trapos sucios sobre su vida.

Harry obtuvo una sentencia en 2023 que condenó a los editores del Daily Mirror por el espionaje telefónico “generalizado y habitual”. El año pasado, el principal tabloide británico de Rupert Murdoch, The Sun, ofreció una disculpa sin precedentes por entrometerse en su vida durante años y aceptó pagar una indemnización sustancial para resolver su demanda por invasión de la privacidad.

Harry ha dicho que su litigio, con el que rompió la tradición de la familia real evitar pleitos en los tribunales, fue una de las razones principales de su distanciamiento con su padre, el rey Charles III, y su hermano, el príncipe William.

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Su resentimiento contra los tabloides es profundo y sus acciones legales forman parte de su búsqueda más amplia de reformar los medios de comunicación, que, según él, dañaron sus relaciones y lo dejaron “paranoico más allá de toda duda”.