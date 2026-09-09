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Lenny Tavárez convierte su historia de amor con Natasha Nazario en un nuevo álbum

La producción musical “8″ plasma la hermosa relación que mantiene con su esposa

9 de septiembre de 2026 - 8:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante junto a Natasha Nazario. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El artista urbano puertorriqueño Lenny Tavárez lanzó ayer su nuevo EP, ‘8’, en el que en igual número de canciones lleva su historia de amor con su esposa, Natasha Nazario, directamente a su música y universo visual.

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En el álbum, Tavárez explora “distintas dimensiones del amor, desde la atracción y los recuerdos hasta el amor imposible, el destino, la vulnerabilidad, la adrenalina y la celebración”, según el comunicado enviado por los representantes del exponente urbano.

“Más que una colección de canciones, el EP fue concebido como una historia conectada, en la que cada tema representa un capítulo y una emoción diferente”, añadió la nota.

Igualmente, en el proyecto musical, Tavárez combina distintas influencias musicales, en las que este refleja su evolución como artista mientras revela una faceta más íntima de sí mismo.

Nazario, por su parte, por primera vez forma parte integral de la visión creativa del proyecto.Y es que, según se informó, juntos protagonizan una serie de videoclips y visualizers interconectados que construyen una narrativa cinematográfica que evoluciona junto con la música.

Cada pieza visual conecta con la siguiente, permitiendo al público descubrir la historia capítulo a capítulo y extendiendo el universo de ‘8’, que se lanza coincidiendo con Tavárez en la portada de la revista Rolling Stone en español.

Tags
Lenny TavárezMúsica
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