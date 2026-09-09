Arcángel cerrará su gira mundial en Puerto Rico

Después de llevar su propuesta a importantes escenarios alrededor del mundo, el artista urbano Arcángel ha escogido Puerto Rico como el destino final de esta monumental gira, la más grande y ambiciosa de su carrera.

Según se informó este miércoles, la isla será escenario de tres noches especiales en las que el artista celebrará junto a su público una carrera que ha sido fundamental en la evolución de la música urbana latina y en su expansión hacia una audiencia global.

Llegará al Coliseo de Puerto Rico los días 11, 12 y 13 de diciembre con “La Última Parada: La 8va Maravilla World Tour”, un espectáculo concebido para celebrar dos décadas de trayectoria, música e impacto cultural, y que marcará el gran cierre de su recorrido mundial.

La venta de boletos para el espectáculo, producido por Move Concerts y Noah Assad Present, comenzará este viernes, 11 de septiembre, a las 10:00 a.m., exclusivamente a través de Ticketera.

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A través de los años, se destacó que Arcángel ha desarrollado una identidad artística propia y reconocible, convirtiéndose en una figura determinante dentro de la música urbana.

Su trayectoria ha estado marcada por canciones que trascendieron fronteras, colaboraciones que se convirtieron en momentos importantes dentro de la música urbana y una propuesta artística que ha sabido mantenerse relevante a través de los cambios de la industria.

Esta gira representa un recorrido por esa historia musical de Arcángel y, a la vez, una mirada hacia la evolución de un género que ha transformado la cultura popular a nivel internacional.

1 / 13 | Arcángel y La India encienden las fiestas: así fue el primer día de espectáculos en la SanSe. A pesar de ser uno de los días en los que tradicionalmente hay menos público, el jueves en la noche contó con una gran cantidad de personas disfrutando de la oferta artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián. - Stephanie Rojas 1 / 13 Arcángel y La India encienden las fiestas: así fue el primer día de espectáculos en la SanSe A pesar de ser uno de los días en los que tradicionalmente hay menos público, el jueves en la noche contó con una gran cantidad de personas disfrutando de la oferta artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Stephanie Rojas Compartir

Para “La Última Parada”, se indicó que Arcángel presentará una producción de primer nivel diseñada especialmente para la magnitud de esta celebración. El espectáculo combinará una imponente propuesta visual y tecnológica con un diseño escénico de gran formato, iluminación, efectos especiales y una experiencia audiovisual pensada para transportar al público por diferentes capítulos de su trayectoria.

“La puesta en escena buscará reflejar la dimensión de una gira que ha recorrido distintos territorios y que ahora llegará a su destino final. Cada elemento de la producción ha sido concebido para crear una experiencia memorable y llevar al público a través de diferentes momentos de la carrera de Arcángel, desde sus comienzos hasta la actualidad, conectando canciones, recuerdos y etapas que han definido su evolución como artista”, se detalló en comunicado de prensa.