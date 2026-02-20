Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La nueva escuela se rinde ante el legado de Arcángel en Premio Lo Nuestro 2026

Mora, Jhayco y Jay Wheeler protagonizaron un histórico tributo al artista urbano en el Kaseya Center en Miami

20 de febrero de 2026 - 11:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arcángel fue reconocido como Ícono Urbano en Premio Lo Nuestro 2026. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

La noche en el Kaseya Center de Miami no solo vibró con los ritmos del momento, sino que se rindió ante la trayectoria de una de las figuras más influyentes del reguetón. Arcángel, “La Maravilla”, ascendió al escenario de Premio Lo Nuestro 2026 para recibir el título de Ícono Urbano, galardón que reafirmó que su visión artística ha moldeado a generaciones enteras del género.

RELACIONADAS

Con un despliegue de energía que recordó por qué es un referente indiscutible, el artista boricua protagonizó uno de los momentos más memorables de la 38ª edición de la entrega de galardones. Rodeado de colegas como Mora, Jhayco y Jay Wheeler, quienes se unieron para rendirle un tributo musical, el artista demostró que su relevancia sigue intacta tras décadas en la cima.

“Bien contento, bien orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho en equipo porque estas cosas no se logran solo. Toda persona exitosa tiene un grupo de personas pensantes que están detrás pendientes de los movimientos. La verdad es que le debo mucho al equipo por el magnífico trabajo que hacen conmigo”, indicó el artista durante su paso por la alfombra magenta.

Austin Agustín Santos, nombre de pila del exponente, participó además de una dinámica en la que tuvo que explicar una foto elegida al azar de su cuenta de Instagram. La instantánea fue tomada en Perú como parte del viaje en el que conoció las Siete Maravillas del Mundo.

Esta noche quedó evidenciado que pocos nombres en la industria urbana logran conjugar el respeto de la vieja escuela con la admiración de la nueva generación, pero bajo las luces de Premio Lo Nuestro 2026, quedó claro que ese trono le pertenece a Arcángel. El reconocimiento no fue solo la entrega de una estatuilla, sino el sello final a una trayectoria que transformó el reguetón en un arte de precisión lírica y visión vanguardista.

Arcángel subió emocionado al escenario de Premio Lo Nuestro para recibir su galardón y brindar unas palabras para su familia, en especial para su hermano fallecido Justin Santos. El número musical en su honor, por otro lado, fue un viaje emocional desde sus inicios en los callejones de Puerto Rico hasta la cima de un género que hoy no podría entenderse sin su irreverencia y su genialidad.

Marc Anthony fue el encargado del "opening" de la gala junto a Nathy Peluso. Interpretaron juntos -por primera vez en televisión global- el tema "A tu lado".Durante la ceremonia, Romeo Santos fue galardonado como Artista Tropical del Año. Otros que pusieron a gozar a la audiencia fueron Kany García y Maluma con su nuevo tema "1+1", una salsa romántica que marca una de las colaboraciones más inesperadas y comentadas del año.
1 / 7 | Revive los momentos destacados de Premio Lo Nuestro . Marc Anthony fue el encargado del "opening" de la gala junto a Nathy Peluso. Interpretaron juntos -por primera vez en televisión global- el tema "A tu lado". - Suministrada
ArcángelMúsica urbanaPremio Lo Nuestro
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
