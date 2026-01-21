Opinión
Thalía conducirá Premio Lo Nuestro 2026 por cuarto año consecutivo

La cantante estará acompañada por Nadia Ferreira y Clarissa Molina

21 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadia Ferreira, Thalía y Clarissa Molina, conductoras de Premio Lo Nuestro. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

TelevisaUnivision anunció que la superestrella global, cantante, compositora, actriz y empresaria Thalía será la anfitriona de Premio Lo Nuestro 2026. En esta ocasión, la multifacética estará acompañada por la modelo internacional, empresaria y filántropa Nadia Ferreira, y por la personalidad de televisión, modelo y actriz ganadora del Emmy, Clarissa Molina, quienes en conjunto aportarán su experiencia, influencia y poder estelar a la edición de este año.

Además de su rol como anfitriona, Thalía cuenta con dos nominaciones este año: Mejor Colaboración Femenina y Colaboración del Año - Música Mexicana.

El “show” de premios de música latina con más trayectoria en Estados Unidos se transmitirá en vivo el jueves, 19 de febrero, a las 7:00 p.m. por Univision, UniMás y Galavisión en Estados Unidos, y se podrá ver vía streaming en ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica.

“Premio Lo Nuestro ha sido parte de mi historia por muchos años, y volver a este escenario como ‘host’ es algo que me llena de ilusión. Es una celebración de nuestra música, de nuestras raíces y del talento latino que sigue brillando a nivel global”, dijo Thalía.

Ferreira, por su parte, mencionó: “Estoy muy emocionada de regresar a Premio Lo Nuestro. Conducir Noche de Estrellas el año pasado fue un momento muy especial para mí y significa muchísimo volver esta vez como conductora oficial del ‘show’ principal. Será una noche increíble para celebrar nuestra música y nuestra cultura, y no puedo esperar a ser parte de ello”.

Molina, de igual manera, expresó: “Me siento muy honrada de estar nuevamente al frente de la conducción de Premio Lo Nuestro, un espacio que me apasiona y disfruto profundamente. Celebrar nuestra música y cultura cada año desde este escenario es un recordatorio de nunca olvidar de dónde venimos y de sentirnos siempre orgullosos de nuestras raíces latinas”.

Premio Lo Nuestro 2026 llega en un momento en el que la música latina goza de un amplio reconocimiento global en múltiples estilos y sonidos, como lo refleja la lista récord de nominados en 44 categorías. Las nominaciones están encabezadas por artistas de gran trayectoria como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, quienes recibieron 10 nominaciones cada uno, incluidas categorías generales clave como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

El “show” de este año también destacará éxitos y álbumes sobresalientes que marcaron a la industria como logros crossover y lanzamientos que definieron géneros y que han conectado con fans alrededor del mundo.

Los fans pueden votar por sus artistas favoritos en PremioloNuestro.com hasta el 26 de enero.

1 / 26 | Thalía: los momentos que marcaron su carrera . En el 1997, Thalía le dio voz a Anastasia en la versión en español de la película animada. - ROBERTO VELAZQUEZ
