Jorge Pabón “Molusco” y Alí Warrington discuten por el mensaje de Daddy Yankee en Premio Lo Nuestro

Las discusiones entre el productor Jorge Pabón “Molusco” y el locutor Alí Warrington no son novedad. A lo largo de su carrera en común, el dúo de comunicadores ha protagonizado fuertes altercados.

“No tan solo celebro este premio, sino que el camino que me trajo aquí y le digo a la gente que solo hay un amigo que nunca te traiciona, nunca te abandona y nunca te deja y ese es Jesucristo. Se lo recomiendo a todo el mundo. A través de todo lo que pasemos, con Él la vida bonita es. Gracias a Premio Lo Nuestro, Dios los bendiga”, dijo el “Big Boss” a través de un video.

“No, no te voy a responder porque no voy a seguir gritando contigo aquí”, expresó el hijo del comediante Otilio Warrington “Bizcocho” mientras Molusco insistía que el discurso del reguetonero era un “desahogo”.

El anfitrión del programa radial ofreció más razones por las que cree que se trataba de un desahogo. “Está botando el golpe. Él no da entrevistas, el no sube ‘stories’, no hace nada”.