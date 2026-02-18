Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde ver en vivo la gala que celebra la música latina
Los puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro dominan la lista de nominaciones
18 de febrero de 2026 - 4:58 PM
Bad Bunny, Rauw Alejandro y Carín León lideran las nominaciones al Premio Lo Nuestro 2026 con 10 cada uno. Mientras tanto, un elenco repleto de estrellas está listo para presentarse este jueves en la edición número 38 de la entrega de galardones, entre ellos Romeo Santos, Cristian Castro, Juanes, Marc Anthony, Maria Becerra y Thalía.
Bajo el tema “Honrando lo que somos”, la ceremonia en el Kaseya Center de Miami “honrará el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”, según un comunicado de prensa.
Las nominaciones de 2026 — basadas en la difusión de canciones en estaciones Uforia, así como el tiempo al aire en Univision Radio, datos de streaming y evaluación por parte de un Comité de Televisión compuesto por expertos de la industria musical y del entretenimiento — destacan 44 categorías en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana. El periodo de elegibilidad para los premios de este año abarca del 30 de septiembre de 2024 al 1 de octubre de 2025.
A continuación, todos los detalles sobre cómo ver la ceremonia y quiénes cantarán.
Conducido por Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, el espectáculo se transmitirá a las 7:00 p.m. el jueves, 19 de febrero, por Univision, UniMás y Galavisión, y estará disponible en streaming en ViX en Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina. En Puerto Rico se verá a través de TeleOnce.
Este año, cinco premios especiales honrarán a “figuras icónicas de la música latina cuyas trayectorias continúan dando forma a la historia y evolución del género”, según un comunicado. Arcángel recibirá el premio ícono Urbano; Juanes el Premio a la Trayectoria; Los Bukis aceptarán el Premio al Legado Musical; Manolo Díaz, el Premio Visionario; y el Premio a la Excelencia será entregado a Paloma San Basilio.
