Tokischa llega con un seno expuesto a Premio Lo Nuestro 2026
Esta edición supuso su debut en la entrega de galardones de Univision
20 de febrero de 2026 - 8:32 PM
La alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 volvió a convertirse esta noche en el escenario perfecto para exponer la moda arriesgada. Esta vez, la cantante urbana dominicana Tokischa acaparó toda la atención al llegar con un vestido que dejaba uno de sus senos totalmente expuesto.
El diseño generó revuelo en las redes sociales y entre los asistentes del evento de forma inmediata. De esta manera, la entrega de galardones celebró este 2026 una nueva edición marcada por presentaciones explosivas, colaboraciones inesperadas y “looks” que no pasaron desapercibidos.
En sus plataformas sociales Premio Lo Nuestro compartió un video de la intérprete. “Dándolo todo en la alfombra”, aseguraron.
Pancho Uresti, Jonathan Moly y Paola Villalobos, por su parte, no pudieron contenerse y dejaron su opinión a través de los comentarios. “¿En qué momento el talento dejó de ser suficiente y ahora se busca atención de esta manera ?”, cuestionó el copresentador emergente de “Hoy día” de Telemundo.
