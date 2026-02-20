Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tokischa llega con un seno expuesto a Premio Lo Nuestro 2026

Esta edición supuso su debut en la entrega de galardones de Univision

20 de febrero de 2026 - 8:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tokischa debuta hoy, 19 de febrero, en el escenario de Premio Lo Nuestro en Miami. (Listín Diario / GDA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 volvió a convertirse esta noche en el escenario perfecto para exponer la moda arriesgada. Esta vez, la cantante urbana dominicana Tokischa acaparó toda la atención al llegar con un vestido que dejaba uno de sus senos totalmente expuesto.

RELACIONADAS

El diseño generó revuelo en las redes sociales y entre los asistentes del evento de forma inmediata. De esta manera, la entrega de galardones celebró este 2026 una nueva edición marcada por presentaciones explosivas, colaboraciones inesperadas y “looks” que no pasaron desapercibidos.

En sus plataformas sociales Premio Lo Nuestro compartió un video de la intérprete. “Dándolo todo en la alfombra”, aseguraron.

Pancho Uresti, Jonathan Moly y Paola Villalobos, por su parte, no pudieron contenerse y dejaron su opinión a través de los comentarios. “¿En qué momento el talento dejó de ser suficiente y ahora se busca atención de esta manera ?”, cuestionó el copresentador emergente de “Hoy día” de Telemundo.

Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. Jessica Rodríguez, integrante de "Despierta América" de Univision. La cantante Cristina Eustace fue una de las invitadas especiales.
1 / 10 | Famosos posan en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro . Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. - Suministrada

Tags
Premio Lo NuestroModa
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
