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LUVA presenta su concierto “Vivir mi vida” en Caguas

El cantante se prepara para un gran espectáculo salsero en el Bellas Artes

9 de septiembre de 2026 - 1:15 PM

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El cantante boricua LUVA. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El cantante puertorriqueño LUVA estrenó el sencillo, “Zúmbale” en vías a su preparación para su concierto en el Bellas Artes de Caguas.

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LUVA llegará al escenario cagüeño el sábado, 17 de octubre con su concierto “Vivir mi vida”. El espectáculo promete una noche de mucha salsa, buena música y energía con más de 15 músicos en escena.

La venta de boletos está disponible través de Ticketera.

Para LUVA el nuevo sencillo es una propuesta vibrante que combina la fuerza de la salsa contemporánea con un sonido fresco y contagioso, creado para conquistar las pistas de baile y las plataformas digitales.

Con el sencillo “Zúmbale”, LUVA busca mantener viva la esencia de la salsa mientras conecta con una nueva generación de amantes del género. El exponente es de los que cantantes que abrazan la clave salsera para promover el género en y fuera de la isla.

El tema transmite alegría, sabor y una invitación a disfrutar la música sin reservas, convirtiéndose en una celebración del baile, la energía y el espíritu latino.

“Quiero que cada persona que escuche esta canción sienta el deseo de levantarse, bailar y disfrutar el momento. ‘Zúmbale’ nace para contagiar buena vibra y demostrar que la salsa sigue evolucionando sin perder su esencia”, expresó LUVA en declaraciones escritas.

“Zúmbale” es una composición del reconocido cantautor Henry Fiol, tema que alcanzó gran popularidad durante la década de 1990 y que ahora LUVA presenta con una propuesta renovada y refrescante, manteniendo la esencia y el sabor que distinguen a la salsa.

El sencillo cuenta con una producción que resalta la potencia interpretativa y la versatilidad musical del artista, apostando por un sonido contemporáneo sin dejar atrás las raíces del género.

Con este estreno, LUVA busca fortalecer su trayectoria artística y ampliar su catálogo musical. “Zúmbale” está disponible en todas las plataformas digitales.

Tags
SalsaBellas ArtesCaguas
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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