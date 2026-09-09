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L’Espace: Puerto Rico recibe a diseñadores latinoamericanos para la temporada primavera-verano 2027

El evento se llevará a cabo estos 11, 12 y 13 de septiembre en el atrio central del Popular Center en Hato Rey

9 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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La plataforma servirá como encuentro para diseñadores, clientes, compradores y la prensa internacional, como sucede en las pasarelas de las capitales de la moda internacional, como París, Milán y Nueva York. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Al tiempo que esta semana arranca el mes de la moda mundial con el New York Fashion Week, Puerto Rico recibirá la producción de L’Espace, un evento que reunirá a nueve diseñadores latinoamericanos y boricuas para presentar sus propuestas de cara a la temporada primavera-verano 2027.

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El evento transformará el atrio central del Popular Center, en Hato Rey, en un centro para los amantes de la moda, con propuestas de diseño y oportunidades de negocio durante el 11, 12 y 13 de septiembre.

La plataforma servirá como encuentro para diseñadores, clientes, compradores y la prensa internacional, como sucede en las pasarelas de las capitales de la moda internacional, como París, Milán y Nueva York.

“Le demuestra al boricua de que nosotros, los diseñadores, nos estábamos moviendo a fuera de los límites de Puerto Rico y obviamente también invitando a la moda internacional a que sean parte de un evento que sí se puede hacer localmente...da una oportunidad de ver el lado del negocio, de lo que es la moda, lo que puede traer y lo que puede aportar a la economía”, expresó el diseñador Elier Aubret, quien es parte de la producción y presentará su colección en el evento.

Luego de llevar la plataforma a la semana de la moda de Nueva York, L’Espace llegará a Puerto Rico con un equipo internacional de modelos y sobre 100 maquillistas, estilistas y manicuristas, que se unirán al equipo puertorriqueño que prepararán los looks para los nueve desfiles. Para ello, cuentan con el auspicio de TREssemé.

Similar a como ocurre en las pasarelas internacionales, los shows se dividirán a lo largo del día. La jornada comenzará el viernes, a las 7:30 p.m., con el desfile de David Antonio. Seguido por Skapa Atelier, a las 9:30 p.m.

Para el sábado, los desfiles arrancan a las 11:00 a.m. con la pasarela del peruano Yirko Sivirich. Le siguen la paraguaya Ismenia Rodríguez, a las 2:00 p.m.; el uruguayo Hugo Vázquez, a las 5:00 p.m.; y el puertorriqueño Elier Aubert, a las 8:00 p.m.

El domingo, los desfiles comenzarán a las 12:00 p.m. con la línea boricua Of Atelier; Jaer Cabán, a las 4:00 p.m.; y cerrarán con la marca colombiana Arial 12, a las 8:00 p.m.

“Aquí a Puerto Rico le encanta la moda y más la moda latinoamericana, que es más colorida, más fluida, que es más (amigable) a nuestro clima y a nuestro ambiente. Obviamente las propuestas que van a traer estos diseñadores internacionales, pues se acoplan muy bien a lo que es la cultura puertorriqueña”, destacó Aubret sobre las propuestas de moda que irán desde colecciones de novia hasta “ready-to-wear”.

La producción exhortó a llegar 45 minutos antes de cada desfile, puesto a que debe transcurrir el proceso de registro y ubicación. Las puertas cerrarán cinco minutos antes de cada presentación, que comenzarán puntuales, puesto a que se transmitirán en vivo en plataformas de compradores, seguidores de moda y la prensa especializada.

“Es una oportunidad también de negocio y de mercadear la marca. A la manera en que se hace en Nueva York, porque todo lo que se está presentando ‘Spring Summer’ 2027, que es casi con un año de anticipación”, explicó Aubret.

Todas las colecciones serán accesorizadas con las colecciones que tiene disponibles Aristocrazy Puerto Rico, una joyería española que llegó a Puerto Rico este año y que destaca por sus propuestas contemporáneas.

Los "charms" con la inicial o el signo zodiacal pueden colocarse en cadenas, pulseras o en pantallas, que incluyen argollas y dormilonas. Las argollas rectangulares hechas en plata 925 y bañadas en oro 18k cuestan $125 y la inicial, en los mismos materiales, está disponible en $75.Los "charms" también pueden fusionar tendencias, como este de caracol con una argolla en plata 925 bañada en oro 18k. Disponible en Aristocrazy por $100.La "gafas mask" han desplazado clásicos veraniegos como las "aviator" y las "cat eye". Estas de Aristocrazy están disponibles por $205.
1 / 10 | Personalización y dinamismo: Estas son las tendencias de Aristocrazy para este verano. Los "charms" con la inicial o el signo zodiacal pueden colocarse en cadenas, pulseras o en pantallas, que incluyen argollas y dormilonas. Las argollas rectangulares hechas en plata 925 y bañadas en oro 18k cuestan $125 y la inicial, en los mismos materiales, está disponible en $75. - Suministrada

“Todos los accesorios que van a estar utilizando en pasarela todos los diseñadores son de ellos y cada diseñador se fue por un por una colección distinta porque iba apropiada con su colección”, abundó el diseñador.

Los desfiles serán abiertos al público y libres de costo. Aunque las personas pueden llegar directamente al Popular Center previo a los desfiles, pueden reservar su espacio de antemano enviando un correo a info@lespace.co.

Tags
ModaDavid AntonioElier AubretJaer CabánDiseñadores de modaNew York Fashion Week
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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