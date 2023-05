La voz granulada de un hombre responde con timidez cuando contesta el teléfono.

“Sí, Heriberto habla. ¿Quién me habla?”, cuestiona.

Luego de una breve introducción, la voz del hombre se relaja. “Ah, ¿cómo estás? Es que estoy aquí en Bogotá haciendo gestiones. Estaba esperando la llamada porque me lo habían notificado”, explica con tono gentil.

El nombre de Bogotá puede ser sustituido por cualquier otra gran ciudad del mundo. Se puede tratar de París o de Berlín, Ciudad de México, San Petersburgo y hasta Pekín. El calibre de su obra no conoce barreras. Y es que el escultor Heriberto Nieves es un verdadero artista internacional.

Y así, desde un rincón de Colombia, el hombre empieza a hablar sobre su carrera artística y su más reciente exposición en Puerto Rico, que llega luego de una larga ausencia de la escena local.

“Yo vengo de la ciencia, de las artes naturales”, dice. “Pero desde pequeñito siempre fui un artista creador, un artista plástico. Pero como venía de una familia de recursos económicos bajos donde había una madre soltera que tenía que estar manteniendo siete muchachos, a uno le da miedo porque dicen que la gente no vive del arte, que la gente en el arte sigue pobre. Por eso me dio mucho miedo y cuando voy a la universidad empiezo a hacer un bachillerato en enfermería, me meto a la escuela de medicina y hay un problema de oficio y una depresión tremenda, porque no era yo”, cuenta sobre sus inicios.

La llamada se entrecorta, a veces. Problemas de la larga distancia.

“Hasta que decidí… lo dejé todo y me fui a la universidad de nuevo… el Bachillerato en Artes Plásticas. Después me voy a México a hacer la maestría en la Escuela San Carlos de la UNAM… ahí es que surge… motivación por la escultura”.

Una de las piezas que forma parte de la exposición en Galería Petrus. (Suministrada)

Su carrera iba a paso estable en ese momento. Hasta que recibió un acercamiento del curador de un museo en Caracas, Venezuela.

“Él me dijo: ‘Heriberto, tú tienes mucho talento para la escultura y para el acero’. Ya yo soldaba, me gustaba soldar y toda mi obra ha sido pintura y construcción, pero siempre he incluido el metal dentro de lo que es la parte pictórica del plan. Y él se encargó de mi carrera. Me trajo a Puerto Rico y hago mi primera exposición en el Arsenal. Me lleva a Caracas y luego me voy a París. Y en París es que se inicia todo”, recuerda, con emoción en la voz.

Allí conoció a grandes maestros y participó de varios talleres y espacios que ayudaron a afinar sus habilidades. “Empiezo a descubrir más la parte tridimensional y cómo llevar la escultura a ser un elemento vivo”.

Lo que viene después es harto conocido. Su trabajo en la isla comienza a adquirir prominencia e impresiona a jurados, coleccionistas y personas versadas en el mundo de las artes. Sus piezas se vuelven más reconocidas y populares, son comisionadas. Su obra se empieza a hacer pública a nivel local con la ayuda de varios municipios y, poco a poco, se va haciendo internacional. Podría parecer extraño o hasta difícil, considerando que la escultura es una forma de arte que puede resultar intimidante. Para Heriberto, no hay nada menos cierto.

“La gente le tiene miedo por el peso, por el costo. Pero no es así. Una vez que te metes en ella, es igual que pintar, igual que otros procesos creativos. Es maravilloso. Conlleva más…” —la llamada se entrecorta— “(...)que me lleva a mí entonces a ser un escultor urbano, un escultor dentro del país”, concluye.

Pero más allá de hablar sobre su impresionante trayectoria, el motivo de la conversación es que el escultor tendrá una nueva exposición en la isla, luego de estar varios años sin presentar sus trabajos a nivel local. “Siempre estoy yendo y viniendo y me di cuenta de que era necesario ya hacer una exposición en Puerto Rico porque ya la gente me estaba preguntando que cuándo regresaría”, explica.

Otra de las piezas que formará parte de la exhibición “Heriberto Nieves: Sus tiempos”. (Suministrada)

Desde hoy, jueves 11 de mayo, la exposición “Heriberto Nieves: Sus tiempos” estará ocupando los pasillos de la Galería Petrus, dirigida por Sylvia Villafañe, en Miramar.

Las piezas a exhibirse fueron trabajadas en formato mixto y forman parte de diferentes colecciones como “Universo Geométrico”, en tamaño 4′ x 6′, donde utiliza acero negro, lienzo, acrílico y óxidos, así como de “Imágenes del Cielo”, trabajadas en acero inoxidable, y “Concurrencia y Colinealidad”, realizadas en acero negro, grafito, óxidos y cera amarilla perfumada.

También estarán presentes obras de sus colecciones “Del principio al principio” y “Paraíso”.

Nieves, además, ha sido un importante maestro para nuevas generaciones de artistas plásticos, por lo que varias piezas trabajadas por estudiantes suyos estarán en exhibición también.

“Hay un renacer de las artes plásticas. Todas las semanas hay exposiciones de diferentes artistas jóvenes. Y no solamente eso, los jóvenes se están integrando más y se les está dando más importancia en la escena de las artes plásticas en Puerto Rico”, dice.

Al final, la llamada telefónica no dura mucho, el escultor debe regresar a atender sus gestiones. Así es la vida de los artistas. Pero el escultor no se despide sin opinar sobre el estado de la escena de arte local y sobre su esperanza.

“Cada vez que yo viajo alrededor del mundo me preguntan a mí, ‘¿pero por qué hay tanta obra en Puerto Rico, un país tan pequeño?’. Nosotros somos de los países del mundo con más obra pública por milla cuadrada. Es fenómeno, un fenómeno. Yo creo que vamos por buen camino en las artes plásticas, en este momento en Puerto Rico, y en la escultura”.