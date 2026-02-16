Opinión
Christian Siriano hace su vestido de ensueño en tiempo récord

El diseñador deslumbró en la pasarela del NYFW con una colección que celebra la diversidad y la belleza

16 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A model walks the runway during the Christian Siriano Fall/Winter 2026 fashion show as part of New York Fashion Week on Thursday, Feb. 12, 2026, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP) (Charles Sykes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Christian Siriano apenas tuvo 48 horas para diseñar el vestido final de su desfile en el New York Fashion Week. La tela verde iridiscente, con efecto líquido, que había ordenado desde Italia estuvo semanas retenida en aduana hasta que finalmente llegó justo antes de la pasarela del jueves.

El diseñador, conocido por su paso por Project Runway, está acostumbrado a trabajar contra el reloj. Pero aunque tuvo meses para crear el resto de la colección, contó que ese diseño de último minuto le dio una energía distinta y una emoción renovada antes del show.

“Los mejores vestidos salen al final porque estoy completamente metido en el proceso”, dijo.

A diferencia de presentaciones anteriores, esta vez Siriano redujo el dramatismo escenográfico para permitir que la ropa hablara por sí solaEn su nueva propuesta, experimentó con texturas y una amplia gama de colores para dar forma a su sueño surrealista
1 / 16 | El vestido que llegó tarde y se adueñó del York Fashion Week. A diferencia de presentaciones anteriores, esta vez Siriano redujo el dramatismo escenográfico para permitir que la ropa hablara por sí sola - WGSN

A diferencia de presentaciones anteriores, donde Siriano transformaba el espacio según el tema de la colección, esta vez bajó la intensidad del montaje escenográfico para dejar que la ropa hablara por sí sola. En su nueva propuesta, experimentó con texturas y una gama amplia de colores para construir lo que describió como un sueño surrealista.

“Era más como esta fantasía, un sueño, quizás como una pintura de Salvador Dalí que no se puede explicar”, comentó. “Es realmente este mundo onírico donde espero que todo el mundo se sienta hermoso”.

En primera fila estuvieron varias amistades famosas y clientas fieles del diseñador, entre ellas: Leslie Jones, Uzo Aduba, Julia Fox, Natasha Lyonne, Whoopi Goldberg y la cantante de rock Taylor Momsen.

El desfile arrancó con piezas estructuradas en blanco y negro antes de que las modelos aparecieran bañadas en un mar de colores. Se detenían en la pasarela para posar con peinados transformados en un estilo surrealista que caía en curvas dramáticas y se entrecruzaba alrededor del cuello.

Christian Siriano NYFW 2026
Christian Siriano NYFW 2026 (WGSN)

La colección reinventó siluetas típicas de alfombra roja con vestidos impactantes de escotes asimétricos y mangas o peplums exagerados en tul. Incluso en los diseños en blanco y negro se destacaban flecos brillantes, cortes estratégicos, plumas y delicados bordados.

Las creaciones de Siriano no son para quien quiera pasar desapercibida. El diseñador también presentó varios looks reveladores en telas transparentes.

Como es costumbre en sus pasarelas, hubo modelos de todas las tallas y géneros.

Charles Sykes
(Charles Sykes)

“Necesitamos escaparnos y estar en otro lugar… en un mundo de ensueño”, expresó. “Esto es una celebración de la belleza, de los cuerpos, de la edad y de las culturas, y eso es algo que necesitamos”.

Entre los momentos más llamativos de la noche estuvieron un conjunto chartreuse en encaje —con chaqueta corta y falda maxi— y el vestido burbuja en degradé verde brillante que llegó casi contra el tiempo.

La supermodelo musa del diseñador, Coco Rocha, cerró el desfile con ese vestido burbuja en ombré. Mientras posaba de forma teatral en la pasarela, sostuvo la mirada con los invitados. Desde su asiento, Jones la animaba gritándole “¡drama!” mientras pasaba.

“Él te hace sentir segura con su ropa”, dijo Jones sobre Siriano. “No importa la talla que seas, él va a hacer que te sientas bella, y esa es la esencia de Christian.”

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
