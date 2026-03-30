Zendaya se burla de la moda nupcial con algo viejo, nuevo, prestado ... ¿y algo azul?

A Zendaya le quedan unos días más para vestir algo azul y comprobar la teoría.

La actriz, que promociona “The Drama” con su coprotagonista Robert Pattinson por todo el mundo, ha lucido algo viejo, algo nuevo y algo prestado en las alfombras rojas.

Todo encaja con el tema de la boda de “The Drama”, que se estrena el viernes, sobre una pareja de Boston cuyas inminentes nupcias se ven sumidas en el caos por una oscura revelación.

Por supuesto, también encaja con el tema nupcial de la propia vida de Zendaya, con especulaciones no confirmadas volando - alimentadas en parte por los anillos que ha estado usando - que ya está casada con Tom Holland.

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1 / 8 | ¿Boda confirmada? Zendaya luce espectacular anillo en la premier de "The Drama". Zendaya deslumbró en la premier de The Drama con un elegante look acompañado de un llamativo anillo que generó especulación sobre su estado civil - The Associated Press 1 / 8 ¿Boda confirmada? Zendaya luce espectacular anillo en la premier de "The Drama" Zendaya deslumbró en la premier de The Drama con un elegante look acompañado de un llamativo anillo que generó especulación sobre su estado civil The Associated Press Compartir

Pero volviendo a la moda: Algo viejo llegó a Los Ángeles el 17 de marzo, donde la actriz lució el mismo vestido de Vivienne Westwood Bridal off-the-shoulder -en blanco, por supuesto- que llevó a los Oscar de 2015. “Nuestro algo antiguo”, publicó su estilista, Law Roach, en Instagram.

En el estreno de la película en París, el 24 de marzo, llegó el momento de estrenar algo nuevo: un vestido blanco de Louis Vuitton hecho a medida con un espectacular lazo negro y una cola que caía en cascada por la espalda.

Dos días más tarde, para el estreno italiano en Roma, Zendaya lució un vestido negro prestado de Armani Privé con un pronunciado escote enmarcado con piedras, que ya había llevado Cate Blanchett en el Festival de Venecia. (“algo prestado”, publicó Roach).