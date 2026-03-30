Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zendaya se burla de la moda nupcial con algo viejo, nuevo, prestado ... ¿y algo azul?

La actriz ha llamado la atención por sus atuendos de temática nupcial durante la gira de prensa de “The Drama”

30 de marzo de 2026 - 10:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz llegó al estreno italiano de la película "The Drama", en Roma (Andrew Medichini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

A Zendaya le quedan unos días más para vestir algo azul y comprobar la teoría.

RELACIONADAS

La actriz, que promociona “The Drama” con su coprotagonista Robert Pattinson por todo el mundo, ha lucido algo viejo, algo nuevo y algo prestado en las alfombras rojas.

Todo encaja con el tema de la boda de “The Drama”, que se estrena el viernes, sobre una pareja de Boston cuyas inminentes nupcias se ven sumidas en el caos por una oscura revelación.

Por supuesto, también encaja con el tema nupcial de la propia vida de Zendaya, con especulaciones no confirmadas volando - alimentadas en parte por los anillos que ha estado usando - que ya está casada con Tom Holland.

Zendaya deslumbró en la premier de The Drama con un elegante look acompañado de un llamativo anillo que generó especulación sobre su estado civilLa actriz llegó con lo que parecía ser un anillo de bodas junto a un gran anillo, reavivando rumores de matrimonio con el también actor Tom HollandEn The Drama, Zendaya comparte pantalla con Robert Pattinson
1 / 8 | ¿Boda confirmada? Zendaya luce espectacular anillo en la premier de "The Drama". Zendaya deslumbró en la premier de The Drama con un elegante look acompañado de un llamativo anillo que generó especulación sobre su estado civil - The Associated Press

Pero volviendo a la moda: Algo viejo llegó a Los Ángeles el 17 de marzo, donde la actriz lució el mismo vestido de Vivienne Westwood Bridal off-the-shoulder -en blanco, por supuesto- que llevó a los Oscar de 2015. “Nuestro algo antiguo”, publicó su estilista, Law Roach, en Instagram.

En el estreno de la película en París, el 24 de marzo, llegó el momento de estrenar algo nuevo: un vestido blanco de Louis Vuitton hecho a medida con un espectacular lazo negro y una cola que caía en cascada por la espalda.

Dos días más tarde, para el estreno italiano en Roma, Zendaya lució un vestido negro prestado de Armani Privé con un pronunciado escote enmarcado con piedras, que ya había llevado Cate Blanchett en el Festival de Venecia. (“algo prestado”, publicó Roach).

En cuanto a algo azul, el color puede haber sido sutilmente mencionado en su vestido floral multicolor de Alexander McQueen que lució en el programa de Jimmy Kimmel el 16 de marzo. Pero fue demasiado sutil.

Tags
ModaBodasTrajes de noviaHollywoodTom Holland
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 30 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: