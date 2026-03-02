Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto

El estilista de la actriz, Law Roach, confirmó el matrimonio de la pareja de famosos

2 de marzo de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pareja Zendaya y Tom Holland protagonizó las cintas de "Spider-Man". (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los actores Zendaya y Tom Holland han contraído matrimonio, según ha asegurado el estilista de la actriz, Law Roach, en la alfombra roja de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

RELACIONADAS

“La boda ya sucedió, te la perdiste”, dijo el estilista y amigo de la actriz, según se puede ver en un vídeo en Instagram del medio Acces Hollywood, que cuenta con dos millones de seguidores en la red.

Ante la declaración, el periodista pregunta si eso es cierto y Roach responde: “es completamente cierto”. El vídeo, de corta duración, acumula 6.2 millones de visitas.

La noticia ha sido recogida por medios del sector del entretenimiento y el corazón como People, Variety y Hollywood Reporter.

La colaboración entre Law Roach y Zendaya es una de las más sólidas de la industria, ya que trabajan juntos desde que la actriz aparecía en Disney y su labor ha catapultado a la actriz a las listas de las mejor vestidas. Roach también es el estilista de Celine Dion.

Los rumores de compromiso entre Holland y Zendaya comenzaron durante los Globos de Oro de 2025 cuando la actriz fue fotografiada con un anillo con un diamante en el dedo anular de su mano izquierda.

En septiembre del mismo año, Holland se refirió a Zendaya como su prometida en un evento público.

La pareja, que ha tratado de mantener su relación privada, se conoció en 2016 durante el rodaje de la película ‘Spider-Man: Homecoming’. En julio de 2017, una fuente comunicó a People que la pareja mantenía una relación sentimental.

La actriz Zendaya siempre se ha catacerizado por sus aciertos en la moda. El estreno de "Dune: Part Two esta semana no fue la excepción cuando llegó con un estilo futurista, inspirado en un robot, del diseñador francés, Thierry Mugler.La actriz complementó el atuendo con una gargantilla de diamantes con una piedra azul en el centro.Zendaya posa junto a su compañero de elenco, el actor Timothee Chalamet en el estreno de "Dune: Part Two" en Londres.
1 / 5 | Fotos: Zendaya luce fuera de este mundo. La actriz Zendaya siempre se ha catacerizado por sus aciertos en la moda. El estreno de "Dune: Part Two esta semana no fue la excepción cuando llegó con un estilo futurista, inspirado en un robot, del diseñador francés, Thierry Mugler. - Scott Garfitt

“Empezaron a verse mientras rodaban ‘Spider-Man’ -declaró la fuente-. Han sido muy cuidadosos en mantenerlo en privado y fuera del ojo público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos”.

“Ambos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero, lo más importante, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos. Bromean mucho”, señaló otra fuente a People.

Las primeras imágenes de la pareja llegaron en 2021, cuando la estrella de ‘Euphoria’ y el actor de ‘Avengers: Endgame’ (‘Vengadores: Endgame’) fueron vistos besándose en un coche.

Tags
matrimoniosCine
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: