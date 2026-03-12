Zendaya revive un ícono del cine y la moda en la alfombra roja
La actriz deslumbró en los Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 con un vestido que la conecta con otras dos estrellas
12 de marzo de 2026 - 6:49 PM
12 de marzo de 2026 - 6:49 PM
Una vez más, Zendaya se robó todas las miradas con su vestuario. Este jueves deslumbró al desfilar por la alfombra roja de los Essence Black Women in Hollywood Awards 2026, llegando al evento con un vestido Caché, hecho a la medida por Eugene Alexander que, además, resulta ser una pieza histórica del cine y la moda.
El diseño fue originalmente usado por la legendaria cantante Whitney Houston en 1987 para una sesión fotográfica promocional y, más adelante, se convirtió en un ícono cuando Sarah Jessica Parker, interpretando a su emblemático personaje “Carrie Bradshaw”, lo llevó en la escena inicial de la serie “Sex and the City” caminando por Manhattan.
La joven actriz de Hollywood llegó al Fairmont Century Plaza de Los Ángeles como una de las invitadas de honor de la premiación, luciendo el sofisticado vestido blanco de falda corta con escote asimétrico de un solo hombro, con una flor hibisco adornada con láminas de oro.
Las reacciones en redes no se hicieron esperar y sus seguidores reconocieron la icónica prenda, a la vez que se abrió un debate sobre cuál de las dos actrices lo “lució mejor”.
Su reconocido estilista, Law Roach, lo consiguió en Amacord Vintage, según reportaron medios estadounidenses, y lo combinó con stilettos clásicos a juego y joyas de Cartier, completando un look que fusiona historia y glamour.
Con esta elección de vestuario, que revive un icónico vestido que ya formó parte de dos momentos culturales legendarios y que vuelve a impactar en el presente, Zendaya y Roach se consolidan como un dúo imbatible de la moda que siempre acierta y recibe halagos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: