Christian Siriano transforma la bolsita de Capri Sun en cartera de lujo

Desde principios de los años 2000, los amantes de Capri Sun han transformando la icónica bolsita plateada en una declaración de moda. Desde videos en YouTube hasta tutoriales en TikTok, la tendencia ha convertido a generaciones de fanáticos en diseñadores caseros, reforzando el estatus de la bolsita de jugo como un símbolo de estilo y musa de artesanías.

En celebración de esta creatividad de los fans durante décadas, la marca se unió a la leyenda de la moda estadounidense Christian Siriano para crear el Capri Sun x Christian Siriano Pouch Purse.

Elevando el estilo Y2K a un diseño digno de pasarela, la original cartera debutó en el desfile de la colección SS26 de Siriano durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Tras su debut en la pasarela de NYFW, el Capri Sun x Christian Siriano Pouch Purse ahora llegará al público, aunque en edición limitada.

Combinando la artesanía de la alta costura con un ícono cultural cargado de nostalgia, el Pouch Purse honra las raíces DIY (“Do It Yourself”) de los seguidores de la marca, al mismo tiempo que lo eleva a la pasarela bajo el reflector más importante de la moda.

Con una silueta plateada y estilizada que imita el característico apretón de la bolsita y un bolsillo interno perfectamente diseñado para llevar una en el camino, la cartera está adornada con frutas colgantes y cadenas vibrantes, en referencia a los sabores refrescantes de Capri Sun y a la tendencia de accesorios con dijes que arrasa en redes sociales y el estilo urbano por igual.

El diseñador Christian Siriano presentó la "Pouch Purse" en colaboración con Capri Sun durante la NYFW (WGSN)

Llena de personalidad, el toque final es un cierre confeccionado con las icónicas pajillas amarillas de la marca, un guiño al inolvidable momento de perforar y beber.

“Capri Sun ha despertado un sentido lúdico de aventura en sus fans durante más de 50 años, y estamos constantemente inspirados por hasta dónde llega esa creatividad”, dijo Kristina Hannant, directora de mercadeo de Capri Sun. “Después de años viendo a los fans llevar Capri Sun con orgullo no solo en sus manos, sino también en sus brazos, sabíamos que teníamos que unirnos a la diversión.

Christian Siriano x Capri Sun (The Associated Press)

El Pouch Purse transforma la icónica bolsita en un accesorio vanguardista, dando a nuestros fans adultos una nueva forma de llevar consigo un pedacito de nostalgia infantil. Nadie podría haber hecho realidad esta visión mejor que Christian Siriano”, agregó.