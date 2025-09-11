Opinión
11 de septiembre de 2025
86°tormenta
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Las últimas colecciones diseñadas por Armani desfilarán en la Semana de la Moda de Milán

Los desfiles póstumos mostrarán las últimas creaciones del diseñador para la temporada primavera-verano 2026

11 de septiembre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La próxima Semana de la Moda de Milán se celebrará del 23 al 29 de septiembre. (MATTEO CORNER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las últimas colecciones del célebre diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido la pasada semana a los 91 años, se presentarán durante la próxima Semana de la Moda de Milán, que se celebrará del 23 al 29 de septiembre.

RELACIONADAS

Los desfiles de las marcas Emporio Armani y Giorgio Armani, programados para el 25 y 28 de septiembre respectivamente, se mantienen en el calendario oficial y mostrarán las últimas creaciones del diseñador para la temporada primavera-verano 2026.

La decisión “testimonia la voluntad de la empresa de continuar en el camino del compromiso, del respeto y de la atención al trabajo que siempre han distinguido al señor Armani y que él mismo ha transmitido a todos sus colaboradores a lo largo de los años”, explicó este miércoles el grupo en una nota recogida por los medios locales.

Giorgio Armani, modista y dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el pasado jueves a los 91 años. Un enorme cartel conmemorativo en su honor se instaló en Milán, norte de Italia, el domingo.Los funerales privados del modista italiano tienen lugar este lunes en un pintoresco pueblo del norte de Italia, donde creció el gigante de la moda.El director de cine italiano Giuseppe Tornatore, a la izquierda, recibe un abrazo cuando llega para presentar sus respetos al diseñador de moda.
1 / 14 | Íntimo y emotivo: el último adiós a Giorgio Armani en Milán. Giorgio Armani, modista y dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros, falleció el pasado jueves a los 91 años. Un enorme cartel conmemorativo en su honor se instaló en Milán, norte de Italia, el domingo. - Antonio Calanni

Estos desfiles póstumos serán uno de los momentos más destacados de una edición que reunirá a importantes firmas nacionales e internacionales, en un contexto marcado por la reciente pérdida de una de las grandes figuras de la moda italiana.

El pasado mes de julio, la firma celebró medio siglo de historia, consolidándose como uno de los pocos ejemplos de equilibrio entre visión creativa y liderazgo empresarial en un sector cada vez más dominado por grandes conglomerados internacionales.

Este septiembre también estaba prevista la inauguración de una exposición especial con motivo del 50 aniversario de la casa Armani, que sigue en pie pese al fallecimiento del diseñador.

La muestra, que abrirá sus puertas el 24 de septiembre en la Pinacoteca de Brera, uno de los museos más emblemáticos de Milán, recorrerá la evolución de la marca a través de 150 “looks” de archivo.

Además de la continuidad de los desfiles y de la exposición, crece la expectación en torno al testamento del diseñador, cuya apertura estaba prevista una vez celebrado el funeral, que tuvo lugar el pasado lunes en Rivalta.

El documento oficializará la sucesión de un imperio valorado en unos $14,078,000 y transferirá el control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016 con el objetivo de preservar su legado y asegurar la independencia de la firma.

Armani, que nunca tuvo hijos ni herederos forzosos, dispuso libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica y el club de baloncesto Olimpia Milano, además del 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

Conocido por su meticulosidad y su afán de control, el diseñador quiso garantizar que su legado permaneciera fiel a sus valores y no fuera absorbida por conglomerados internacionales, como ha ocurrido con muchas otras casas históricas.

Tags
ModaSemana de la Moda de MilánGiorgio Armani
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
