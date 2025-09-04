Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años

Milán - Giorgio Armani, el diseñador italiano que transformó el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda multimillonario, ha muerto, según confirmó su casa de moda. Tenía 91 años.

Armani falleció en su domicilio, según informó la casa de moda. Armani, uno de los nombres y rostros más reconocidos de la industria mundial de la moda, se perdió la Semana de la Moda de Milán en junio de 2025 por primera vez durante los avances de la colección masculina Primavera-Verano 2026 para recuperarse de una afección no revelada. Estaba planeando un gran evento para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán de este mes.

Con una chaqueta sin forro, un pantalón sencillo y una paleta de colores urbanos, Armani impulsó el estilo prêt-à-porter italiano a finales de los 70, creando una silueta relajada e inmediatamente reconocible que ha impulsado a la casa de moda durante medio siglo.

Desde la oficina ejecutiva hasta la gran pantalla de Hollywood, Armani vistió a los ricos y famosos con estilos clásicos de sastrería, confeccionados en telas ultrasuaves y tonos apagados. Sus elegantes trajes de etiqueta y sus brillantes vestidos de noche a menudo acaparaban la atención en las alfombras rojas de la temporada de premios.

Al momento de su muerte, Armani había creado un imperio valorado en más de 10 mil millones de dólares, que, además de ropa, incluía accesorios, artículos para el hogar, perfumes, cosméticos, libros, flores e incluso chocolates, lo que lo situaba entre los 200 multimillonarios más importantes del mundo, según Forbes.

El diseñador también era dueño de varios bares, clubes, restaurantes y de su propio equipo de baloncesto, el EA7 Emporio Armani Milán, más conocido como Olympia Milán. Armani abrió más de 20 restaurantes desde Milán hasta Tokio desde 1998, y dos hoteles, uno en Dubái en 2009 y otro en Milán en 2010.

Armani fue la base de su estilo

El estilo Armani comenzó con el propio Giorgio Armani, desde sus penetrantes ojos azules enmarcados por un bronceado permanente y su temprana cabellera plateada, hasta sus característicos vaqueros y camisetas de trabajo y la decoración minimalista de sus residencias.

La visión de la moda de Armani era la de una elegancia desenfadada, donde la atención al detalle marcaba la diferencia.

“Diseño para la gente real. No hay ninguna virtud en crear ropa y accesorios que no sean prácticos”, solía decir cuando le pedían que identificara a su clientela.

En la conversación, la encantadora sonrisa del diseñador y sus modales exquisitamente afables desmentían al duro hombre de negocios que llevaba dentro, capaz de convertir su talento creativo en un imperio de la moda valorado en más de 10 mil millones de dólares. Nunca se fusionó ni vendió, Re Giorgio (Rey Jorge), como lo llaman los italianos, siempre fue su propio jefe.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, una pequeña ciudad al sur de Milán, Armani soñaba con ser médico antes de que un trabajo a tiempo parcial como decorador de escaparates en unos grandes almacenes de Milán le abriera los ojos al mundo de la moda.

En 1975, Armani y su socio Sergio Galeotti vendieron su Volkswagen por 10,000 dólares para fundar su propia marca de prêt-à-porter masculino. Un año después, la marca de ropa femenina les siguió.

El símbolo de su nuevo estilo fue la chaqueta deportiva sin forro, lanzada a finales de los 70 y un éxito instantáneo, tanto en Hollywood como en Wall Street. El diseñador combinó la chaqueta con una camiseta sencilla, una prenda que denominó “el alfa y omega del alfabeto de la moda”.

El traje Armani pronto se convirtió en un imprescindible en el armario del hombre adinerado. Y para las mujeres, la introducción del traje pantalón en el despacho ejecutivo fue prácticamente revolucionaria. Conocido como el “traje de poder”, con su chaqueta con hombreras y pantalones a medida, se convirtió en el sello distintivo de la clase ascendente de mujeres de negocios en la década de los 80.

Con el paso de los años, Armani suavizaría el look con detalles delicados, tejidos lujosos y tonos más brillantes para su paleta básica de beige y gris. Su insistencia en los pantalones y las chaquetas llevó a algunos críticos a etiquetar su moda como “andrógina”.

Armani triunfa en Hollywood

El clásico cinematográfico de 1980, “American Gigolo”, catapultó tanto a Armani como al actor Richard Gere a la fama en Hollywood. Vestido de Armani, Gere se convirtió en el nuevo ídolo de Estados Unidos, y “Geeorgeeo”, como lo llamaban, en el diseñador más popular del mundo del glamour.

Su conexión con Hollywood le valió créditos como diseñador de vestuario en más de 200 películas, y en 2003 un lugar en el “Paseo de la Fama” de Rodeo Drive.

Las noches de los Oscar siempre brillaron, con elegantes trajes para los hombres y resplandecientes vestidos para las mujeres. El ganador del Oscar a mejor actor en 2009, Sean Penn, recogió su estatuilla con un conjunto de Armani en negro sobre negro, mientras que la nominada a mejor actriz, Anne Hathaway, desfiló por la alfombra roja con un brillante vestido de noche blanco sin tirantes de la última colección de alta costura Privé de Armani.

Otros devotos de toda la vida fueron Jodie Foster, George Clooney, Sofia Loren y Brad Pitt. David y Victoria Beckham fueron el rostro de su campaña publicitaria de ropa interior de 2009.

Tan significativo fue el impacto del estilo Armani, no solo en la forma de vestir de la gente, sino también en su enfoque de la moda, que en el año 2000 el museo Guggenheim de Nueva York presentó una retrospectiva de los primeros 25 años de Armani en la moda.

“Me encantan las cosas que envejecen bien, las que no pasan de moda y se convierten en ejemplos vivos de lo mejor”, dijo Armani sobre sus esfuerzos.

Su legado

Hoy en día, el imperio Armani tiene un ejército de más de 9,000 empleados, con mujeres que comprenden la mitad de la suite ejecutiva, junto con siete centros industriales y más de 600 tiendas en todo el mundo, según cifras publicadas en 2023. Junto con ropa y accesorios, la compañía produce perfumes, cosméticos y muebles para el hogar, además de vender sus propios dulces, flores e incluso libros. El diseñador abrió su quinta tienda multimarca en la moderna Quinta Avenida de Nueva York en febrero de 2009.

En el ámbito de los pasatiempos de la moda, Armani era dueño de varios bares, restaurantes y clubes, así como del equipo de baloncesto. El tiempo de recreo lo pasaba en escapadas en Broni en el campo cerca de Milán, la isla de Pantelleria frente a Sicilia y St. Tropez en la Riviera francesa. Cada hogar llevaba la marca del diseño de Armani: paredes desnudas, piezas importantes, pocos adornos.

Como muchos de sus colegas, Armani trató de devolver algo de la fama y la fortuna que amasó durante el apogeo de la “moda Milanese” que puso el prêt-à-porter italiano en el centro del mapa mundial de la moda a principios de siglo. Involucrado personalmente en varias organizaciones benéficas dedicadas a los niños y un firme defensor de la batalla contra el sida, en 2002 Armani fue nombrado embajador de buena voluntad de la ONU para los refugiados.

Galeotti murió en 1985. Armani no tuvo hijos, pero era muy cercano a su sobrina Roberta, hija de su difunto hermano Sergio. Abandonó una incipiente carrera cinematográfica para convertirse en su directora de relaciones públicas, y a menudo representaba a su tío, que no era muy aficionado a las fiestas, en eventos sociales. En años posteriores, fue una intermediaria clave con el mundo de las celebridades.

En 2006, orquestó la boda de los actores Tom Cruise y Katie Holmes en un castillo medieval en las afueras de Roma, mientras que el tío Giorgio diseñó la vestimenta tanto para la novia como para el novio.

