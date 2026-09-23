“¿Por qué no lo hacemos nosotros?”: En crecimiento la industria de la perfumería en la isla

Más allá de un olor agradable, el perfume puede convertirse en parte de la identidad de una persona, una expresión artística y una manera de distinguirse. Las fragancias cuentan historias, marcan memorias y hasta pueden reflejar la idiosincrasia del espacio en el que se desarrollan.

Aunque siempre ha sido pieza clave de la rutina de las personas en Puerto Rico, con la pandemia, se ha visto un auge de la industria de la perfumería. Desde el desarrollo de casa de perfumes de autor, el incremento de la producción artesanal y el interés por establecer carreras en una industria que, al menos, cuenta con cinco perfumistas que crean fragancias desde el archipiélago.

Uno de los que apostó por su pasión por los perfumes en esa coyuntura es el arquitecto Darwin Marrero, quien se unió al experimentado perfumista Juan M. Pérez, para crear la casa de perfumes de autor Terra Mater Perfumes. Desde la empresa, buscan desarrollar un “retrato olfativo” inspirado en la riqueza cultural e histórica de Puerto Rico.

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“Llegaron marcas a Puerto Rico creando perfumes. Vieron que había muchas compras y muchas personas interesadas. Empezaron a crear perfumes inspirados en Puerto Rico. Y, por ejemplo, yo fui uno que dije: ‘Oye, ¿pero por qué no lo hacemos nosotros?’. Estoy consumiendo un perfume de una persona que es un extranjero haciendo un perfume inspirado en Puerto Rico, cuando quién debe saber a qué huele Puerto Rico somos nosotros”, compartió Marrero.

Más allá de reclamar el derecho de que Puerto Rico fuera el que se representara a sí mismo, señaló que la puertorriqueñidad que se presentaba en las fragancias era casi caricaturesca con olores tropicales: coco, piña y playa. No obstante, la huella olfativa boricua es más amplia, contextual, depende del espacio, la época y los recursos.

Por ejemplo, tienen el perfume “Esperanza 1866”, inspirado en los aromas de la hacienda La Esperanza en Manatí. Destaca por sus notas amaderadas y dulces que hacen homenaje a la tradición ronera y azucarera en Puerto Rico. Igualmente, “Capullito de Alelí”, un perfume floral y fresco que toma inspiración de los patios de las abuelas en los que “la flor de alelí inundaba nuestros sentidos con su aroma”.

A la par con el mundo

El desarrollo de la industria en Puerto Rico se ha dado paralelo al auge global de la perfumería. Cuando Pérez comenzó a formarse como perfumista, a principios del milenio, era el único en Puerto Rico, lo que le llevó a conectar con grupos de entusiastas internacionales para educarse, practicar y apoyarse en la compra de materiales. Inicialmente, la materia prima para desarrollar perfumes solo se vendían al por mayor. De esos grupos, salieron empresas como Perfume Apprentice, que provee cursos y vende los ingredientes a minoristas.

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“Eran como unas cooperativas en las que comprábamos los materiales entre todos y los repartíamos. De esa forma era como que trabajábamos más o menos. Era una ola de perfumistas que íbamos educándonos, compartiendo información. Nos reuníamos cada cierto tiempo y hacíamos prácticas”, recordó.

Pérez sostuvo que hasta el 2020 se sentía “aislado” en Puerto Rico, pues no tenía colegas o personas con quienes compartir el pasatiempo que convirtió en su carrera. Desde entonces, ha surgido un ecosistema de perfumistas, empresas y reseñadores que va en aumento, con una inclinación a no ver las fragancias como un accesorio, sino como una expresión artística.

Puerto Rico Fragrance Expo

Para Marrero, la evidencia de ese crecimiento es que se vaya a celebrar el primer Puerto Rico Fragrance Expo, este 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de Miramar, en el que se reunirán un centenar de líneas de perfumes locales e internacionales, de países como Dubai, España, Chile, Polonia y Estados Unidos, entre otros.

“La expo sí se trata de venta, pero por ejemplo para nosotros era más el ser parte de algo importante, algo histórico. Segundo, darnos a conocer y darnos la oportunidad de comenzar a conocer a los que hacen perfumes del extranjero, sea para posibles relaciones, o sea para ver quiénes, a lo mejor, les interesa una línea local y empezar a distribuirla en el extranjero”, expuso el director creativo de Terra Mater Perfumes sobre las posibilidades de este tipo de iniciativas.

El evento que espera una asistencia de hasta 15,000 durante los dos días, contará con lanzamientos, demostraciones, competencias, experiencias sensoriales y la oportunidad de crear tu propia fragancia. Además, las empresas traerán a sus propios perfumistas.

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“Es el evento más grande de perfumes en Latinoamérica y por primera vez se realiza en Puerto Rico. Contamos con las mejores marcas que nos visitarán. El 90% de estas marcas nunca han estado en Puerto Rico… El crecimiento de la perfumería en el país ha sido algo extraordinario, no solo en ventas, sino también en desarrollo”, destacó Ronald Harrington, organizador y gerente de ventas del evento.

Harrington también destacó que las marcas han organizado eventos y fiestas exclusivas durante ese fin de semana, como parte del ofrecimiento para sus invitados. Asimismo, tienen actividades benéficas, como una este próximo 26 de septiembre para hacer un donativo a Make-A-Wish.

Harrington aseguró que el expo también representa un impulso al turismo, puesto que llegarán las empresas con sus equipos y familias. No obstante, destacó que no han recibido el apoyo gubernamental deseado.

“Necesitamos representación del Gobierno para que nos ayuden a atender a estas personas internacionales como deben. Llevamos más de ocho meses tocando base con ellos y el viernes nos enteramos de que fue denegada la ayuda de Turismo para este evento”, relató.

La jornada cerrará el sábado con una presentación del Gran Combo de Puerto Rico y posteriormente habrá una fiesta privada, amenizada por Michael Stuart y Fabián Torres, que tendrá un enfoque comercial mediante el que buscan crear conexiones entre actores de la industria para continuar fomentando su desarrollo.