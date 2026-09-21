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“Siempre me ha inspirado la nueva generación”: Donatella Versace lanza una nueva marca junto a Revolve

La diseñadora italiana regresará a la moda con una apuesta a la juventud, la cultura y la conexión

21 de septiembre de 2026 - 2:10 PM

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Dontella Versace regresará a la moda con su propia marca en colaboración con Revolve Group. (Yulia Gorbachenko)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

A poco más de un año de dejar la dirección creativa de Versace, Donatella Versace está de vuelta a la moda con su propia marca, que creará en colaboración con Revolve Group, que promete reflejar visión creativa personal de la diseñadora italiana.

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La nueva empresa, cuyo nombre se desconoce, estará dirigida a una nueva generación, combinando legado de Donatella en la moda y la cultura popular junto con una plataforma en línea con una visión comercial del “digital first” y enfocada en las comunidades digitales.

“Esta colaboración me da la libertad de dirigirme a esa generación de una forma totalmente nueva y personal, a través de la belleza y la moda. REVOLVE comprende algo en lo que creo profundamente: la cultura nace de la conexión. Juntos, queremos crear esa conexión con una nueva voz, un nuevo estilo y una nueva energía”, dijo Versace en un comunicado de prensa en el que se anunció la nueva empresa.

En la nueva empresa, Donatella liderará la visión creativa como “Chief Creative Officer”, lo que moldeará la identidad, los productos y los colaboradores. Mientras, Revolve se enfocará en la parte empresarial, la tecnología, las operaciones y el mercadeo.

El primer lanzamiento se presentará en los próximos meses, pero se adelantó que comenzará en el sector de la belleza.

“Donatella es una de las voces creativas más destacadas de nuestro tiempo. Esta colaboración proporciona a esa visión una plataforma totalmente nueva y la libertad para crear algo desde cero”, expresó Michael Mente, cofundador y codirector ejecutivo de REVOLVE Group.

Donatella contruyó una carrera en el moda alrededor de Versace, marca que lideró desde 1997, tras la muerte de su hermano Gianni. La diseñadora fue mantuvo el puesto como directora creativa de la firma italiana hasta marzo de 2025, cuando fue reemplazada por Dario Vitale, quien duró solo una temporada en el puesto tras la compra de Prada y recientemente fue nombrado director creativo de Emporio Armani.

Pese a estar fuera de las pasarelas, los diseños vintage de Donatella siguieron presentes en alfombras rojas con las apariciones de artistas como Zendaya, Miley Cyrus, Hailey Bieber y Jennifer López, entre otras. Además, tuvo una recordada aparición en la secuela de The Devil Wears Prada.

La estrella estadounidense celebró la estrella número 2,845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles. Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada 'Walk of Fame', que precisamente honra este famoso boulevar, y cuyo cierre termina con el mantra, "vivirás para siempre".Cyrus ganó su primer Grammy en 2024 a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por 'Flowers', el sencillo más vendido alrededor del mundo en 2023.
1 / 11 | "Vivirás para siempre": Miley Cyrus es inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood. La estrella estadounidense celebró la estrella número 2,845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles. - Jordan Strauss

Tras su salida de Versace, Donatella se ha mantenido activa en su cuenta de Instagram, en la que acumula 12.2 millones de seguidores, creando una sólida comunidad cibernética.

“Creo que la creatividad debe ser atrevida, inclusiva y estar viva en el mundo. Siempre me ha inspirado la nueva generación, tanto en la música, el cine y el arte como, por supuesto, en la moda”, destacó la diseñadora sobre la generación a la que estará dirigida la nueva marca.

Según el comunicado de prensa, el objetivo es crear productos de primera categoría y diseños excepcionales, al tiempo que se contruye un universo creativo en el que las personas participen, además de comprar. “La moda, la belleza, el entretenimiento, el talento, los creadores y la comunidad se unirán a través de contenidos, experiencias, diálogo y comercio”, se informó.

Raissa Gerona, presidenta de Marca y Colaboraciones de Revolve Group; la diseñadora Donatella Versace; y Michael Mente, cofundador y codirector de Revolve Group.
Raissa Gerona, presidenta de Marca y Colaboraciones de Revolve Group; la diseñadora Donatella Versace; y Michael Mente, cofundador y codirector de Revolve Group. (Yulia Gorbachenko)

“Donatella tiene un instinto extraordinario para saber lo que quiere la próxima generación y una capacidad inigualable para conectar la moda con la cultura. Eso es lo que hace que esta colaboración sea tan emocionante”, consideró Raissa Gerona, presidenta de Marcas y Colaboraciones de REVOLVE Group.

La marca lanzará incialmente en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio. Eventualmente, se analizará expandir a otros mercados la marca que combina la creatividad y la experiencia de Donatella con el conocimiento de audiencias y la plataforma operativa de Revolve.

Tags
Donatella VersaceModaVersaceBelleza
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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