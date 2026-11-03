Anuncian quién hará el vestuario de las candidatas de Miss Universo 2026

Santo Domingo - La dominicana Giannina Azar fue designada diseñadora oficial de la 75 edición de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan (Puerto Rico), donde tendrá a su cargo la creación de vestuarios exclusivos para las candidatas participantes.

Azar, quien ha vestido a figuras internacionales como Jennifer López, Beyoncé y Thalía, diseñará piezas especiales para el certamen, que tendrán como elementos distintivos bordados, cristales y detalles artesanales.

“Queremos que las 149 candidatas brillen como verdaderos diamantes en una noche que quedará para la historia”, afirmó la diseñadora en un comunicado.

La creadora dominicana contará con la dirección logística de Miami Talents, la asistencia de diseño de Yohanna Gursey, la colaboración de Marylin Alonso, de Ausome Foundation, y el respaldo de Rosa Fabric como proveedor de telas.

1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 110 Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

Las actividades oficiales del Miss Universo comenzarán el 8 de noviembre, cuando las candidatas se reunirán en Puerto Rico para participar en ensayos, actividades de integración y experiencias culturales y turísticas como parte de los preparativos del certamen.