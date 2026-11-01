Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
1 de noviembre de 2026
83°Lluvias dispersas
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Que hacen el rey Charles y la reina Camila en el Caribe?

Desde el 27 de octubre se encuntran de gira

1 de noviembre de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El rey Carlos III (i) fue captado el pasado 30 de octubre al hablar con una joven indígena, en Georgetown (Guyana), durante su gira por varios países caribeños que fueron antiguas colonias británicas. EFE/Nazima Raghubir (Nazima Raghubir)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rey Charles III y la reina Camila participaron este domingo de un servicio religioso en Antigua y Barbuda por la celebración del 45 aniversario como país independiente, y, además, donde aprovecharán su estadía para asistir a la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

RELACIONADAS

La familia real arribó, en un lujoso auto a la ceremonia religiosa en la Iglesia Pentecostal Casa de Restauración en St. John’s, capital del territorio caribeño, según publican las redes sociales.

Igualmente, la cuenta de X de la Familia Real destacó -en un video- a Charles y a Camila en la celebración religiosa, en la que desfilaron personas al portar las banderas de la Commonwealth, compuesta por 56 países con lazos históricos con el Reino Unido, entre ellos muchos africanos y la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), organización que creó la Comisión de Reparaciones en 2013.

El rey y la reia a están en Antigua y Barbuda desde el sábado para celebrar el 45 aniversario de la independencia del país caribeño.

El lunes, la familia real participará en la reunión de jefes de Gobierno de Commonwealth, donde la Caricom reiterará sus exigencias de reparaciones al Reino Unido por la trata transatlántica de esclavos durante la época coloinial.

Previo a la cita, Carla Barnett, secretaria general de la Caricom, una organización integrada por 15 países caribeños cuya sede está en Guyana, aseguró que llevan en agenda el tema de las reparaciones porque son “los crímenes de lesa humanidad que jamás podremos olvidar”.

Para Barnett, es “un momento crucial en la búsqueda de justicia reparadora”, después de la histórica resolución de la ONU que declara la trata de africanos esclavizados como “el crimen más grave contra la humanidad”.

Como monarca constitucional, el rey no puede comprometer disculpas formales ni reparaciones sin el aval del Gobierno británico, que el pasado 7 de septiembre reiteró que el Reino Unido “no paga ni pagará” reparaciones.

Por ello, Charles se ha limitado durante su gira por el Caribe a expresar su pesar, al usar fórmulas similares a las empleadas como príncipe de Gales por ejemplo en Barbados, durante la ceremonia en la que el país se convirtió en república en 2021.

“Es justo que reconozcamos el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá, incluso mientras nos alegramos de los éxitos del presente y construimos nuevas oportunidades para el futuro”, afirmó el monarca del Reino Unido en Bahamas, donde estuvo esta semana, además de Guyana.

Tags
Rey Charles IIICamila Parker
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: