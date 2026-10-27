El rey Carlos III llega a las Bahamas para una visita oficial al Caribe

El rey Carlos III llegó el martes a las Bahamas como parte de un viaje de nueve días por el Caribe, donde se enfrenta a peticiones de disculpa y de indemnizaciones por la esclavitud.

Se trata de su primera visita oficial a las Bahamas como rey, y el Gobierno del archipiélago ha cerrado todas las escuelas públicas de la isla de Nueva Providencia para darle la bienvenida.

La policía y las fuerzas armadas bahameñas salieron en fila india a recibir a Carlos, algunos de ellos con cascos coloniales.

Carlos apareció vestido con un traje gris claro y saludó a la gobernadora general, Dame Cynthia A. Pratt, y al primer ministro, Philip Davis.

Está previsto que Carlos haga una parada en Clifford Park, lugar que visitó oficialmente por última vez como príncipe de Gales en 1973 para conceder la independencia a las Bahamas tras 300 años de dominio británico.

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Miembros de la comunidad rastafari de las Bahamas y otras personas se alinearon a lo largo de una carretera cercana a Clifford Park en señal de protesta, exigiendo reparaciones.

“¡Págannos lo que nos deben!“, gritó una mujer. ”Estoy aquí para recordar los horrores y las atrocidades cometidas contra la población negra".

También está previsto que Charles visite un espacio natural y se reúna con la Fuerza Real de Defensa de las Bahamas, así como con funcionarios del Gobierno y líderes de la sociedad civil.

Algunas personas en las Bahamas esperan que su visita llame la atención sobre una lucha medioambiental en curso en una isla que forma parte de los cayos de Exuma.

Eric Carey, exdirector ejecutivo del Bahamas National Trust, afirmó que la Alianza “Save Exuma” está luchando contra un proyecto urbanístico en Sampson Cay que calificó de “imprudente” y “desproporcionado”. Señaló que el proyecto prevé la construcción de un dique “gigantesco” y el dragado de praderas marinas y arrecifes de coral.

“No se trata de una postura contraria al desarrollo; la economía de nuestro país se basa en el turismo”, afirmó Carey en una entrevista telefónica. “Lo que queremos decir es que hay islas más grandes donde se podrían llevar a cabo proyectos urbanísticos a mayor escala de forma más eficaz y eficiente”.

El caso se encuentra actualmente en manos del Tribunal Supremo de las Bahamas, pero Carey dijo que espera que Carlos contribuya a dar a conocer este asunto.

“El rey Carlos tiene un largo historial de defensa del medio ambiente y de hablar sobre el cambio climático”, afirmó Carey. “Va a visitar… una de las regiones más vulnerables del mundo".

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Está previsto que Carlos pase tres días en las Bahamas y que luego vuele el 29 de octubre a Guyana, donde pasará dos días en la antigua colonia británica, cuyo presidente ha manifestado que quiere una disculpa.