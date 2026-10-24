Investigan cómo la Policía británica gestionó una carta con acusaciones contra el padre de Meghan

LONDRES — La policía británica confirmó el sábado que en 2019 entregó a Meghan, duquesa de Sussex, una carta sobre presuntas infracciones cometidas por su padre, pero señaló que no compartió los detalles con otros cuerpos policiales.

Meghan, la esposa del príncipe Harry, declaró el viernes que se sentía “profundamente consternada” por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abusos sexuales a menores en una antigua vivienda de su padre, Thomas Markle Sr. Emitió un comunicado después de que un periódico sensacionalista británico informara de que su hermano había encontrado las imágenes mientras vaciaba la casa de su padre en Filipinas.

1 / 17 | Los 45 años de Meghan Markle en fotos. Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland. 1 / 17 Los 45 años de Meghan Markle en fotos Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland. Compartir

También se refirió a una carta que contenía “acusaciones preocupantes e inquietantes” contra su padre, enviada a la Unidad de Protección Real y Especializada del Servicio de Policía Metropolitana, que posteriormente le comunicó su contenido.

PUBLICIDAD

El sábado, la Policía Metropolitana confirmó que, en enero de 2019, recibió una carta “que contenía una serie de denuncias sobre presuntos delitos cometidos fuera del Reino Unido”.

Según se ha informado, aunque los agentes entregaron la carta a la oficina de Harry y Meghan, no comunicaron las denuncias a otros cuerpos de seguridad, y ahora se está revisando cómo se gestionó el asunto y se está valorando si es necesario remitir el caso al organismo de control policial.

Meghan se casó con Harry en el Castillo de Windsor en 2018. Tienen dos hijos: el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Thomas Markle Sr., un director de iluminación y fotografía de televisión ya jubilado, no asistió a su boda, lo que provocó una amplia cobertura mediática sobre el distanciamiento de Meghan respecto a su padre. Meghan afirmó que su decisión de distanciarse tenía como objetivo proteger a sus hijos.

“Aunque la magnitud de lo que ahora se ha descubierto es más repugnante de lo que nadie podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga plena justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, afirmó Meghan en el comunicado del viernes.

Thomas Markle Sr. vivía en Filipinas a principios de este año cuando sufrió un ictus y le amputaron la pierna izquierda. Eso le obligó a regresar a Estados Unidos.

El diario “The Sun” informó de que Thomas Markle Jr. encontró recientemente “cientos, si no miles” de imágenes de abusos sexuales a menores en unas cajas de la antigua vivienda de su padre, situada en la ciudad filipina de Cebú, mientras vaciaba la propiedad. Markle Jr. declaró al periódico que denunció las imágenes a la policía filipina y se puso en contacto con el FBI en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En Filipinas, el director de la Oficina Nacional de Investigación, Melvin Matibag, declaró a The Associated Press que el FBI ha solicitado su colaboración para investigar las acusaciones de Markle Jr. contra su padre.

El secretario del Interior de Filipinas, Jonvic Remulla, declaró por separado a la AP que la policía nacional también estaba investigando las acusaciones de Markle Jr. contra su padre, sin dar más detalles.