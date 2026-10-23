Meghan Markle revela que recibió información sobre acusaciones contra su padre en 2018

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, expresó su consternación ante las acusaciones que enfrenta su padre, Thomas Markle, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil y reveló que, desde 2018, tenía conocimiento de señalamientos preocupantes en su contra que, según le informaron, estaban siendo investigados por las autoridades.

En un comunicado divulgado este viernes, la esposa del príncipe Harry explicó que una carta dirigida a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de Protección de la Familia Real y Personas Especialmente Protegidas fue remitida posteriormente a ella. Según indicó, el documento contenía acusaciones contra su padre y recibió garantías de que estaban bajo investigación.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños”, expresó Markle.

La declaración se produjo después de que trascendiera que Thomas Markle, de 82 años, era objeto de una investigación tras una denuncia presentada por su hijo, Thomas Markle Jr., quien alegó haber encontrado fotografías y videos de carácter sexual que involucraban a menores en la antigua residencia de su padre en Cebú, Filipinas.

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Según informes publicados por el diario británico The Sun, el material habría sido encontrado en cajas y dispositivos electrónicos. Las autoridades filipinas investigan las alegaciones, que no han sido probadas judicialmente.

En su mensaje, Meghan también abordó uno de los aspectos más comentados de su relación con su padre: el distanciamiento que mantienen desde 2018 y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

“Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de las tergiversaciones publicadas por ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, el distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos obedecieron a un único motivo: protegerlos”, sostuvo.

La duquesa añadió que confió en que las autoridades estuvieran actuando de la misma manera para proteger a otras familias.

“Aunque la magnitud de lo que ahora ha salido a la luz resulta más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincero deseo es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes”, concluyó.

Por su parte, Samantha Markle, otra hija de Thomas y media hermana de Meghan, rechazó las acusaciones en declaraciones al Daily Mail. Samantha sostuvo que su hermano buscaba perjudicar a su padre y cuestionó sus motivaciones para presentar la denuncia.

Thomas Markle también negó las acusaciones en declaraciones al mismo medio británico y las calificó de falsas.