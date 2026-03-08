Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Netflix rompe alianza con la marca de estilo de vida de Meghan Markle

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma por un valor estimado de $100 millones

8 de marzo de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Meghan Markle (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El gigante del entretenimiento Netflix ha dejado de ser socio de “As Ever”, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con la que desarrolló la serie “With Love, Meghan”.

RELACIONADAS

“La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión”, informó Netflix en un comunicado compartido a The Hollywood Reporter.

La duquesa “continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo”, agregó el escrito.

As Ever, que cuenta con infusiones de té y mermeladas, y que Netflix también decidió promocionar tras la renovación de contrato del pasado agosto, promociona venta de productos como velas aromáticas a 64 dólares o la miel de abeja más cara del mundo.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre.

El pasado agosto, los duques de Sussex ampliaron el acuerdo con el coloso del entretenimiento para seguir realizando nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma, sorteando los rumores de que el contrato por los bajos niveles de audiencia, según publicó entonces el tabloide británico ‘The Sun’.

Tags
NetflixMeghan MarkleRealeza británica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: