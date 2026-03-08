Netflix rompe alianza con la marca de estilo de vida de Meghan Markle

Los Ángeles- El gigante del entretenimiento Netflix ha dejado de ser socio de “As Ever”, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex, Meghan Markle con la que desarrolló la serie “With Love, Meghan”.

“La pasión de Meghan por realzar los momentos cotidianos de maneras hermosas y sencillas inspiró la creación de la marca As ever, y nos complace haber contribuido a hacer realidad esa visión”, informó Netflix en un comunicado compartido a The Hollywood Reporter.

La duquesa “continuará expandiendo la marca y la llevará a una nueva etapa de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue alegrando hogares de todo el mundo”, agregó el escrito.

As Ever, que cuenta con infusiones de té y mermeladas, y que Netflix también decidió promocionar tras la renovación de contrato del pasado agosto, promociona venta de productos como velas aromáticas a 64 dólares o la miel de abeja más cara del mundo.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre.