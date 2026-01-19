Batalla judicial del príncipe Harry contra la prensa sensacionalista británica llega a su último capítulo

Decenas de millones de dólares están en juego cuando el Príncipe Harry regresó a los tribunales el lunes para el tercer y último capítulo en su búsqueda legal para dominar a los tabloides británicos.

Harry, también conocido como el Duque de Sussex, es el litigante más destacado en un caso lleno de demandantes de alto nivel que acusan al editor del Daily Mail de invadir su intimidad utilizando tácticas ilegales de recopilación de información para fisgonear sobre ellos con el fin de publicar titulares sensacionalistas.

Harry, Elton John y los actores Elizabeth Hurley y Sadie Frost forman parte de un grupo de siete personas que alegan que Associated Newspapers Ltd. contrató a investigadores privados para que pusieran micrófonos en sus coches, obtuvieran sus registros privados y escucharan sus llamadas telefónicas.

El editor ha negado las acusaciones y las ha calificado de absurdas.

El abogado David Sherborne abrió su caso diciendo que había una cultura en Associated Newspapers que se extendió durante décadas para desenterrar ilegalmente la suciedad “que destrozó las vidas de tantos”.

Dijo que los enérgicos desmentidos de la empresa, la destrucción de registros y “masas y masas de documentos desaparecidos” habían impedido que los demandantes supieran lo que habían hecho los periódicos.

“Juraron que éramos un barco limpio”, dijo Sherborne. “Los asociados sabían que esas rotundas negaciones no eran ciertas. Sabían que tenían esqueletos en el armario”.

Se espera que el juicio en el Tribunal Superior de Londres dure nueve semanas y supondrá el regreso de Harry al banquillo de los testigos por segunda vez desde que hizo historia en 2023 al convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar en más de un siglo.

Harry saludó alegremente a los periodistas y dijo “buenos días” al entrar en el edificio del tribunal por una entrada lateral. Tomó asiento en la última fila de la sala, cerca de Hurley y Frost.

El príncipe contra los editores

El caso fue uno de los muchos que han surgido a raíz del escándalo generalizado de la piratería telefónica, en el que algunos periodistas empezaron a interceptar mensajes de voz a principios de este siglo y continuaron haciéndolo durante más de una década.

Harry ganó una sentencia judicial en 2023 que condenaba a los editores del Daily Mirror por pirateo telefónico “generalizado y habitual”. El año pasado, el principal tabloide del Reino Unido, propiedad de Rupert Murdoch, presentó una disculpa sin precedentes por haberse entrometido en su vida durante años, y aceptó pagar una cuantiosa indemnización por daños y perjuicios para resolver su demanda por invasión de la intimidad.

La autoproclamada misión de Harry de reformar los medios de comunicación es más personal y va mucho más allá de los titulares que intentaban documentar su juventud de chico fiestero y sus altibajos amorosos.

Responsabiliza a la prensa de la muerte de su madre, la princesa Diana, que falleció en un accidente de tráfico en 1997 mientras era perseguida por unos paparazzi en París. También les culpa de los persistentes ataques a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, que les llevaron a abandonar la vida real y trasladarse a Estados Unidos en 2020.

Reparación de las desavenencias en la familia real

El juicio se produce mientras Harry intenta reparar una relación dañada con su familia desde que se mudó a Estados Unidos y quemó el puente tras de sí escribiendo unas abrasadoras memorias de 2023, “Spare”, y aireando otros agravios familiares en una serie de Netflix.

Las frías relaciones con su padre, el Rey Carlos III, parecen estar descongelándose un poco después de que ambos se reunieran para tomar el té el pasado otoño, cuando Harry estuvo por última vez en la ciudad.

Pero una reunión esta vez parece poco probable.

El inicio del juicio coincide con el viaje de Carlos a Escocia y se espera que la visita de Harry se limite a la apertura del juicio y a su primer testimonio.

Ganados y perdidos antes del juicio

El caso contra el Correo se presentó en 2022 y ha sido objeto de varias vistas polémicas que han dado lugar a sentencias que cada parte ha reclamado como victorias.

Los abogados de Associated Newspapers habían argumentado que el caso debía desestimarse porque las demandas, que se remontaban a 1993, se habían presentado demasiado tarde. Sin embargo, en una sentencia en la que afirma que los casos tienen “posibilidades reales de prosperar”, el juez Matthew Nicklin afirma que los periódicos “no han sido capaces de asestar un ‘golpe de gracia’” a las demandas.

En la misma sentencia, Nicklin dio una victoria al Mail al decir que Harry y los demás no podían utilizar registros que supuestamente mostraban pagos del Daily Mail y el Mail on Sunday a investigadores privados porque habían sido revelados confidencialmente a una investigación gubernamental sobre piratería telefónica.

Pero los abogados de Harry obtuvieron más tarde permiso de funcionarios del gobierno británico para utilizar los documentos.

Ojo privado con afirmaciones contradictorias

Un investigador privado cuyo nombre figura en una declaración jurada que respalda las afirmaciones de Harry y los famosos ha presentado otra declaración en la que niega haberles fisgoneado.

Durante una de las primeras vistas del caso, el abogado David Sherborne dijo que sus clientes no sabían que eran víctimas de pirateo telefónico hasta que Gavin Burrows y otros investigadores se presentaron en 2021 para “hacer lo correcto” y ayudar a las personas a las que iba dirigido.

Burrows dijo que “debió de hacer cientos de trabajos” para el Mail entre 2000 y 2005, y que Harry, John y su marido, David Furnish, y Hurley y Frost eran “sólo un pequeño puñado de mis objetivos”.

Pero desde entonces ha firmado otra declaración en la que afirma que no había sido contratado por Associated Newspapers para realizar ningún trabajo ilegal.

No está claro qué impacto tendrán sus declaraciones contradictorias en el caso.