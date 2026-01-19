Nueve policías en Guatemala muertos tras ataques de bandas

Ciudad de Guatemala - El número de muertos por los ataques de presuntos pandilleros a la policía guatemalteca aumentó a nueve el lunes, mientras los guatemaltecos despertaban con mayor seguridad y derechos restringidos bajo el estado de sitio declarado por el presidente Bernardo Arévalo.

La violencia comenzó el sábado, cuando los reclusos tomaron el control de tres prisiones en motines aparentemente coordinados, tomando como rehenes a 43 guardias. Las bandas exigían privilegios para sus miembros y líderes, según las autoridades.

Poco después de que la policía liberara una prisión el domingo por la mañana, presuntos miembros de bandas atacaron a la policía en toda la capital.

El lunes, el director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dijo que un noveno agente de policía había muerto a primera hora del lunes a causa de sus heridas.

“Hay varios heridos que se encuentran en estado crítico”, dijo Custodio Boteo. “Algunos también sufrieron amputaciones”.

La policía rindió homenaje a los agentes caídos en una ceremonia celebrada el lunes.

La embajada de EE.UU. en Guatemala había dado instrucciones al personal del gobierno de EE.UU. para refugiarse en el lugar el domingo. Eso se levantó más tarde en el día, pero se les “aconsejó mantener un alto nivel de precaución al viajar.”

La gaceta del gobierno publicó el lunes el estado de sitio de Arévalo durante 30 días. Justifica la declaración diciendo que hubo “acciones coordinadas de maras o bandas autodenominadas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles”.

Se esperaba que el Congreso votara la declaración el lunes, aunque entró en vigor inmediatamente el domingo.

Entre los derechos que la declaración limita están la libertad de acción, la detención legal, las manifestaciones y el porte de armas. Las fuerzas de seguridad también pueden prohibir la circulación de vehículos en determinados lugares o someterlos a registros.

En octubre, el Congreso reformó las leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Los cambios alargaron las penas de prisión para los miembros de las bandas que cometieran delitos.