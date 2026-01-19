Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Claudia Sheinbaum tranquiliza a México tras los movimientos militares de Estados Unidos

La presidenta responde a las preocupaciones, asegurando que no habrá vuelos sobre territorio mexicano

19 de enero de 2026 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. (AP Photo/Marco Ugarte, Archivo) (Marco Ugarte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acalló el lunes la preocupación por dos recientes movimientos de militares estadounidenses en las inmediaciones de México que tienen en vilo al país desde el ataque a Venezuela.

El viernes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a los operadores de aeronaves estadounidenses a “actuar con precaución” al sobrevolar el este del océano Pacífico, cerca de México, Centroamérica y partes de Sudamérica, citando “actividades militares.”

La presidenta dijo que su administración esperó un par de horas hasta que el gobierno de Estados Unidos aseguró “por escrito” que no habría vuelos militares estadounidenses sobre territorio mexicano. Dijo que el gobierno de Estados Unidos no había avisado a México de ninguna operación militar.

El gobierno estadounidense proporcionó las coordenadas precisas del lugar donde estaba operando y las autoridades mexicanas emitieron un comunicado en el que afirmaban que el aviso de la FAA no tenía implicaciones para México.

A continuación, comenzaron a circular por las redes sociales imágenes de un avión de transporte militar estadounidense en la pista del aeropuerto de Toluca, a unos 63 kilómetros al oeste de Ciudad de México.

El senador Clemente Castañeda, del partido opositor Movimiento Ciudadano, publicó en la plataforma social X pidiendo una explicación al gobierno, porque se supone que el Senado de México debe aprobar el envío de tropas mexicanas al extranjero o permitir la entrada de tropas extranjeras en México.

Sheinbaum lo describió como una operación “logística” que no requería la aprobación del Senado.

“El avión de Estados Unidos aterrizó, los servidores públicos se subieron a ese avión y se fueron (a Estados Unidos) para recibir entrenamiento”, dijo Sheinbaum. “¿Quién autorizó esto? El Secretario de Defensa”.

Su gabinete de seguridad había publicado en X la noche del domingo que tales operaciones de entrenamiento “se producen de conformidad con los protocolos establecidos y en cumplimiento de los acuerdos bilaterales de colaboración.”

Ambos acontecimientos pusieron de relieve la sensibilidad creada no sólo por la acción unilateral de la administración Trump para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios de este mes, sino por la posterior renovación de ofertas y amenazas de emprender acciones militares directas contra los cárteles de la droga en México.

Sheinbaum y Trump volvieron a hablar la semana pasada sobre el tema. Ambos gobiernos siguen afirmando que colaborarán en cuestiones de seguridad, y México subraya que no aceptará violaciones de su soberanía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Breaking NewsMéxicoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
