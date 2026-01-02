Terremoto de magnitud 6.5 sacude parte de México

Un fuerte terremoto sacudió el sur y el centro de México el viernes, interrumpiendo la primera conferencia de prensa del año de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras se activaban las alarmas sísmicas.

El sismo tuvo una magnitud preliminar de 6.5 y su epicentro se ubicó cerca del pueblo de San Marcos, en el sureño estado de Guerrero, próximo al balneario de Acapulco, en la costa del Pacífico, según informó el Servicio Sismológico Nacional de México.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el terremoto ocurrió a una profundidad de 21.7 millas (35 kilómetros), a 2.5 millas al nor-noroeste de Rancho Viejo, en Guerrero, una zona montañosa situada a unos 57 millas al noreste de Acapulco.

Sheinbaum reanudó la conferencia poco después y señaló que se había comunicado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le informó que hasta el momento no se habían reportado daños de gravedad.

PUBLICIDAD