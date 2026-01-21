Opinión
El príncipe Harry reveló la regla de la realeza que lo obligó “a callar”

Las expresiones fueron realizadas ante el Tribunal Superior de Londres

21 de enero de 2026 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El príncipe Harry de Gran Bretaña llega al Tribunal Superior de Londres para encabezar un grupo, que incluye a Elton John y Elizabeth Hurley, que acusa al editor del Daily Mail de invasión de la privacidad mediante tácticas ilegales en un juicio que forma parte de un escándalo más amplio de piratería telefónica en Londres, miércoles 21 de enero de 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) (Kirsty Wigglesworth)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El príncipe Harry indicó este miércoles ante el Tribunal Superior de Londres que las normas de la monarquía británica le impidieron demandar antes a la prensa sensacionalista del país por la intromisión ilícita en su vida privada.

“Como miembro de la institución, la política era ‘nunca quejarse, nunca dar explicaciones’”, afirmó, al testificar en su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de ‘Daily Mail’ y ‘Mail on Sunday’, a los que acusa de causarle daños graves al obtener ilegalmente datos personales.

El duque de Sussex explicó que empezó a tomar medidas legales contra varios grupos mediáticos en 2019, después de que su esposa, Meghan Markle, con quien ahora vive en Estados Unidos, lo hiciera también contra ANL por publicar una carta confidencial que le había enviado a su padre.

En el juicio actual, que empezó el pasado lunes, Harry acusa a Associated de usar “técnicas ilegales” para acceder a información, como el pirateo de mensajes de voz, intervención de líneas fijas, ‘blagging’ o extracción de datos mediante engaño, escuchas físicas y obtención de facturas telefónicas y detalles de vuelos de su entonces novia, Chelsy Davy.

Al testificar ante el juez Matthew Nicklin, Harry negó hoy la afirmación del abogado de ANL, Antony White, de que su círculo social era “poroso” y facilitaba a propósito noticias a las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl, autoras de la mayoría de artículos en disputa.

Según el duque, el tipo de información que aparecía en sus textos “no eran cosas que hubiera comentado con cualquier amigo”, y puso como ejemplo las conversaciones con su hermano, William, sobre su difunta madre, la princesa Diana, planes para encontrarse con Davy o la propuesta de su antigua niñera, Tiggy Legge-Bourke, de hacerle padrino de su hijo.

En un momento de la vista, el juez explicó a Harry que no era su papel rebatir cada alegación del abogado de la parte contraria, eso lo haría posteriormente su propio abogado, sino limitarse a contestar las preguntas.

Previamente, sin subir el tono de voz y educadamente, el príncipe había cuestionado la validez de cada uno de los argumentos presentados en nombre de las dos periodistas, como, por ejemplo, que lograron integrarse en el entorno de la realeza.

En el caso del duque, en este proceso de nueve semanas se examinarán 14 artículos escritos sobre todo por English y Nicholl entre 2001 y 2013.

Además del hijo menor del rey Charles III, se querellan contra el grupo mediático el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, Doreen Lawrence, madre del joven negro Stephen Lawrence, asesinado en 1993 en un ataque racista y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Antes del juicio contra Associated Newspapers, el príncipe Harry ya ganó otros casos por escuchas telefónicas y obtención ilegal de información, contra Mirror Group Newspapers (MGN) y News Group Newspapers, editora de ‘The Sun’ y del desaparecido ‘News of the World’.

Príncipe HarryMeghan MarkleRey Charles IIIRealeza británica
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
