Ryan Muñiz Torres brilla en su primera pasarela en Casa de Campo Fashion Week

Ryan Muñiz Torres se estrenó como modelo, este fin de semana, al hacer su primera pasarela para el diseñador dominicano José Cristian Lagares, durante la semana de la moda en Casa de Campo.

De esta manera, el joven músico y modelo cumplió una de sus metas de incursionar en las pasarelas, como su madre, Dayanara Torres, lo hizo cuando era apenas una adolescente.

“Qué bendición tan grande es verte perseguir tus sueños y comenzar a hacerlos realidad. Anoche, en tu primera pasarela, te vi brillar. Te vi enfocado, seguro y dando lo mejor de ti, poniendo en práctica todo lo que has aprendido con tanto esfuerzo y dedicación”, escribió la orgullosa madre de su hijo menor con Marc Anthony.

Muñiz Torres desfiló para el diseñador José Cristian Lagares, quien se distingue por una propuesta centrada en la moda caribeña, matizada por su compromiso social, la sostenibilidad y la innovación. La colección que presentó durante la Casa de Campo Fashion Week se distinguió por elegantes piezas de hilo, ligeras y delicadas.

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“Como madre, no puedo explicar el orgullo que sentí al verte allí. Este es solo el comienzo. Sigue soñando, trabajando y creyendo en ti. Te amo mi Ryan... (aunque para mí siempre serás mi BabyRyan 🩵)“, concluyó Miss Universe 1993, quien documentó el debut de su pequeño, en cuclillas, desde una de las esquinas de la pasarela.

Torres es la embajadora de la primera edición de esta semana de moda dominicana, celebrada en La Romana, por “su impecable estilo y su capacidad para representar la sofisticación que define a este evento”.

La conductora toalteña también hizo su aparición en pasarela con diseñadores como Gianina Azar.