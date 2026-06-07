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Ryan Muñiz Torres brilla en su primera pasarela en Casa de Campo Fashion Week

El hijo de Dayanara Torres y Marc Anthony modeló para el diseñador dominicano José Cristian Lagares

7 de junio de 2026 - 1:39 PM

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Ryan Muñiz Torres desfiló para el diseñador José Cristian Lagares. (Nolan Rivera)
Por Magacín

Ryan Muñiz Torres se estrenó como modelo, este fin de semana, al hacer su primera pasarela para el diseñador dominicano José Cristian Lagares, durante la semana de la moda en Casa de Campo.

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De esta manera, el joven músico y modelo cumplió una de sus metas de incursionar en las pasarelas, como su madre, Dayanara Torres, lo hizo cuando era apenas una adolescente.

“Qué bendición tan grande es verte perseguir tus sueños y comenzar a hacerlos realidad. Anoche, en tu primera pasarela, te vi brillar. Te vi enfocado, seguro y dando lo mejor de ti, poniendo en práctica todo lo que has aprendido con tanto esfuerzo y dedicación”, escribió la orgullosa madre de su hijo menor con Marc Anthony.

Muñiz Torres desfiló para el diseñador José Cristian Lagares, quien se distingue por una propuesta centrada en la moda caribeña, matizada por su compromiso social, la sostenibilidad y la innovación. La colección que presentó durante la Casa de Campo Fashion Week se distinguió por elegantes piezas de hilo, ligeras y delicadas.

“Como madre, no puedo explicar el orgullo que sentí al verte allí. Este es solo el comienzo. Sigue soñando, trabajando y creyendo en ti. Te amo mi Ryan... (aunque para mí siempre serás mi BabyRyan 🩵)“, concluyó Miss Universe 1993, quien documentó el debut de su pequeño, en cuclillas, desde una de las esquinas de la pasarela.

Torres es la embajadora de la primera edición de esta semana de moda dominicana, celebrada en La Romana, por “su impecable estilo y su capacidad para representar la sofisticación que define a este evento”.

La conductora toalteña también hizo su aparición en pasarela con diseñadores como Gianina Azar.

Ryan Muñiz está decidido a forjar su propio camino en la vida. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Make up: Ana Muñeca Guzman Model: Ryan Muñiz Torres Asist. Styling: Andrea Reveron Desde que era un niño, tenía los ojos de muchas personas encima, solo por ser el hijo de dos estrellas. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Make up: Ana Muñeca Guzman Model: Ryan Muñiz Torres Asist. Styling: Andrea Reveron Y más allá de lo que lleva en la sangre, Ryan está decidido a demostrarle al mundo que tiene un nombre propio.
1 / 8 | Ryan Muñiz está listo para mostrar su verdadero rostro al mundo. Ryan Muñiz está decidido a forjar su propio camino en la vida. Fotos: Nolan Rivera Styling: Claudia Madrid Hair & Make up: Ana Muñeca Guzman Model: Ryan Muñiz Torres Asist. Styling: Andrea Reveron - Nolan Rivera
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Dayanara TorresMarc AnthonyModaRepública Dominicana
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