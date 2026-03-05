CALIFORNIA - En una velada marcada por la elegancia y la belleza, Magacín acompañó en exclusiva a Dayanara Torres hasta la “ciudad de las estrellas”, Los Ángeles, para ser testigo del anuncio oficial de la exreina de belleza boricua como embajadora de Kérastase para Puerto Rico y República Dominicana.

“Qué honor tan grande, amo los productos de Kérastase, pero definitivamente esta línea la amo porque le ha sacado un brillo espectacular a mi cabello y que tanto lo necesita porque ya mi cabello es uno más maduro... me siento sumamente feliz”, expresó la Miss Universe 1993 a este rotativo mientras se alistaba desde 1 West Hollywood Hotel.

La también presentadora, de 51 años de edad, presenció en primera fila la presentación de los Power Talks, que dio inicio con la bienvenida de la presidenta de Kérastase, Amber Yopp, y donde la actriz y nominada al Oscar, Demi Moore, también fue anunciada como embajadora global de la marca de lujo y de su línea Chronologiste.

PUBLICIDAD

Sarah Foster y Demi Moore. (Suministrada)

“Siempre le digo a mis hijos que lo único con lo que realmente podemos contar, lo único verdadero, es el cambio, y que, por lo tanto, podemos fluir con él o resistirnos y vernos limitados por él. Por eso prefiero fluir con él, y quiero saber al final de mi vida que he hecho todo lo posible por alcanzar la plenitud de quien soy”, aseguró Moore quien sorprendió a los presentes al llegar con su icónica larga y sedosa cabellera color negro, luego de que recientemente apareciera con el cabello corto, un estilo que sus seguidores le aplaudieron.

“Y no creo que cuando somos jóvenes sepamos quiénes somos. Y puedo decir, aquí sentada a mis 63 años, que todavía estoy descubriéndolo”, sostuvo la estrella de Hollywood durante la conversación junto a su amiga y colega, Sarah Foster, quien lideró el diálogo del exclusivo evento.

Pero ¿qué tienen en común Dayanara Torres y Demi Moore?

Tanto la reina de belleza puertorriqueña como la actriz estadounidense son vivo ejemplo de la nueva era en la que las mujeres abrazan con confianza su belleza, apoderándose de sus experiencias y cómo desean lucir —sin importar edad o la etapa de su vida en la que se encuentren—, comenzando por su cabello, distintivo que ambas tienen en común.

Dayanara Torres e Iza Calzado. (Suministrada)

“Yo he tenido de todo: cabello largo, corto, rubio, negro (siempre ha sido oscuro, ese es el signature mark desde que gané Miss Universo). El cabello siempre ha sido bien importante para mí. Trabajar en él me hace sentir muy bien y contenta. Me siento más segura cuando lo tengo hecho. Creo que es una parte muy importante de mí, de sentirme linda, contenta y juvenil”, nos contó Torres al hablar sobre la evolución del estilo de su cabello a través de su carrera profesional.

PUBLICIDAD

“He tenido el pelo largo. He tenido un corte bixie y no he tenido pelo... es importante que nos demos permiso para jugar. Es parte de la curiosidad... para mí fue un momento increíble poder jugar y adentrarme en otra faceta de mi personalidad”, añadió Moore durante el conversatorio.

Precisamente, la línea Chronologiste cuenta con dos nuevos sérums: Chronologiste Longevity Potion —enriquecido con Caviar of Longevity, 3% Proxylane™ y algas ocrofitas—, que penetra diez veces más profundamente que cualquier fórmula de Kérastase, actuando directamente donde comienza el envejecimiento capilar; y el Chronologiste Overnight Youth Serum —que revierte cinco signos visibles del envejecimiento capilar: frizz, sequedad, opacidad, falta de volumen y debilitamiento, en tan solo una noche—.

Kérastase Chronologiste. (Suministrada)

“Las embajadoras de Kérastase no se eligen únicamente por su reconocimiento, sino por lo que representan. Figuras como nuestra embajadora global, Demi Moore, y Dayanara Torres, nuestra embajadora local, encarnan precisamente a esa mujer que redefine la edad: auténtica, elegante, resiliente y en constante evolución. Ambas representan a una generación de mujeres que han vivido múltiples etapas, que han evolucionado públicamente y que hoy proyectan una confianza serena, construida desde la experiencia. Su belleza no responde a estándares rígidos, sino a una autenticidad poderosa que inspira”, destacó, por su parte, la brand manager de Kérastase Caribe, Natalia Ramos, a este medio.

“En el caso de Dayanara, su historia de vida, su fortaleza y su conexión genuina con mujeres de Puerto Rico y República Dominicana la convierten en una embajadora natural de la marca. Ella representa el mensaje de Kérastase: la belleza no tiene una sola definición ni etapa; es una expresión de confianza, crecimiento y amor propio”, finalizó Ramos.

PUBLICIDAD

La línea de productos para el cabello Kérastase es exclusiva y se puede adquirir en los salones de belleza participantes.