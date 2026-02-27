Opinión
Moda
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Demi Moore impacta con nuevo look: “¡Te quitaron 20 años de encima!”

La actriz de 63 años está dando de qué hablar en redes sociales tras viralizarse las fotos de su nuevo recorte

27 de febrero de 2026 - 5:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Demi Moore (Archivo)
La actriz ha lucido una larga cabellera a lo largo de los años pero este 2026 decidió cambiar de estilo
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Demi Moore sorprendió a sus seguidores al aparecer con un nuevo look. Su larga cabellera desapareció, y la actriz de 63 años lució una cabellera corta que según sus seguidores le favorece tanto que le quitó, al menos, 20 años de encima.

RELACIONADAS

La actriz posó para Gucci, y además de lucir una esbelta figura con un atuendo de cuero, definitivamente lo que más está dando de qué hablar en redes es su cabello corto.

“Ella se ve mucho mejor con este peinado”. “¡El cabello se ve increíble!”. “¡Me encanta el pelo!”. “Absolutamente fabuloso! ¡Me encanta el nuevo corte de pelo!”, se lee entre los comentarios.

A lo largo de su carrera, Moore ha sido identificada principalmente por su larga y abundante cabellera negra, casi siempre lisa o con ligeras ondas, convertida en su sello desde los años noventa. En la etapa inicial de su fama, durante los 80, llevó el cabello con más volumen y capas, acorde a la moda de la época.

Lució una muy corta cabellera en la película “Ghost”, de 1990; en 1997 se rapó completamente la cabeza para interpretar a la teniente Jordan O’Neil en G.I. Jane, una decisión que marcó uno de los momentos más comentados de su carrera.

Demi Moore asistió al desfile de la colección Gucci Otoño/Invierno 2026-2027 para hombre y mujer, presentada en Milán
Demi Moore asistió al desfile de la colección Gucci Otoño/Invierno 2026-2027 para hombre y mujer, presentada en Milán (Luca Bruno)

Tras esa etapa, volvió al cabello largo, aunque ha experimentado con estilos ligeramente más cortos, flequillos suaves y cortes en capas, manteniendo casi siempre su característico tono oscuro.

Demi mostró su nueva apariencia durante el debut de Demna Gvasalia para Gucci. Demna presentó su primera colección para la marca ante una expectación máxima y una primera fila en la que destacaron figuras como la actriz, las empresarias Paris y Nicky Hilton y Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Bajo el título "Primavera", la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturnoEn su vertiente femenina, Demna apuesta por siluetas que realzan la figura mediante faldas de tubo, trajes de caída fluida y vestidos cortos ceñidosAsimismo, también se pudo ver al piloto de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli y a la tenista Aryna Sabalenka
1 / 13 | El debut de Demna para Gucci en la Milan Fashion Week. Bajo el título "Primavera", la propuesta para el Otoño-Invierno 2026-2027 presentó una colección masculina y otra femenina que recorren el camino desde las subculturas urbanas hasta el lujo nocturno - The Associated Press
Tags
Demi Moore
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
