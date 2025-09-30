Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El “look” de Rosalía que se robó las miradas en el Paris Fashion Week

La cantante sorprendió en el desfile debut de la diseñadora belga Julie Kegels y las imágenes se hicieron virales

30 de septiembre de 2025 - 11:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante asistió a uno de los primeros desfiles del gran evento internacional. (Captura de Instagram (@rosalia.vt)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Semana de la Moda en la capital francesa comenzó este lunes y la cantante Rosalía asistió a uno de los primeros desfiles del gran evento internacional.

RELACIONADAS

La intérprete de “Despechá” lució un sensual look en el desfile debut de la diseñadora belga Julie Kegels, quien fundó su marca homónima en 2024, tras haber trabajado para Maison Alaïa.

“El contraste define su trabajo, donde la precisión se fusiona con la fluidez y la tradición abraza la innovación. Sus diseños invitan a soñar, conectando pasado y futuro en un diálogo atemporal, detallan sobre la marca en el sitio de Paris Fashion Week.

El “look”

La cantante española lució un conjunto conformado por una falda midi plisada con superposición de texturas. Esta prenda tiene una abertura en la pierna que nace en la cintura, una apuesta por una sensualidad audaz y moderna.

La pieza que completa este total look de tonos negro y champagne es un top con cuello halter que tiene un tipo de corbata incorporada, que pareciera que también podría llevarse sobre el cuello.

Otro toque sensual fueron las medias de encaje de color negro con clásicos zapatos de salón. Este accesorio ha sido un must-have desde la primavera que eleva el look al instante. Este otoño, se pueden lucir de color negro, para también burgundy, verde bosque y blanco roto.

Rosalía hizo que su peinado sea parte de su look al incorporar lazos con los colores del atuendo. Recogió su larga cabellera en un moño bajo, con pequeños mechones envueltos por los lazos, una propuesta estilo “messy” fácil de recrear esta temporada.

En su maquillaje destacó el tono rosa en mejillas y labios, mientras que en su mirada resaltó el delineado profundo en la línea de agua, un guiño a la estética de los 90.

Tags
ModaSemana de la Moda ParísRosalíaParís
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: