El “look” de Rosalía que se robó las miradas en el Paris Fashion Week

La Semana de la Moda en la capital francesa comenzó este lunes y la cantante Rosalía asistió a uno de los primeros desfiles del gran evento internacional.

La intérprete de “Despechá” lució un sensual look en el desfile debut de la diseñadora belga Julie Kegels, quien fundó su marca homónima en 2024, tras haber trabajado para Maison Alaïa.

“El contraste define su trabajo, donde la precisión se fusiona con la fluidez y la tradición abraza la innovación. Sus diseños invitan a soñar, conectando pasado y futuro en un diálogo atemporal, detallan sobre la marca en el sitio de Paris Fashion Week.

El “look”

La cantante española lució un conjunto conformado por una falda midi plisada con superposición de texturas. Esta prenda tiene una abertura en la pierna que nace en la cintura, una apuesta por una sensualidad audaz y moderna.

La pieza que completa este total look de tonos negro y champagne es un top con cuello halter que tiene un tipo de corbata incorporada, que pareciera que también podría llevarse sobre el cuello.

Otro toque sensual fueron las medias de encaje de color negro con clásicos zapatos de salón. Este accesorio ha sido un must-have desde la primavera que eleva el look al instante. Este otoño, se pueden lucir de color negro, para también burgundy, verde bosque y blanco roto.

Rosalía hizo que su peinado sea parte de su look al incorporar lazos con los colores del atuendo. Recogió su larga cabellera en un moño bajo, con pequeños mechones envueltos por los lazos, una propuesta estilo “messy” fácil de recrear esta temporada.