17 de agosto de 2025
Rosalía habla por primera vez de su relación con Hunter Schafer

El año pasado fue la actriz quien confirmó que tuvo un romance con la artista española

17 de agosto de 2025 - 2:05 PM

Rosalía y Hunter Schafer. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Por primera vez, Rosalía habló de la relación que mantuvo con la actriz Hunter Schafer. La artista respondió si esto supuso una presión a la hora de definir su sexualidad.

“No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía”, respondió la española a la revista Elle.

El año pasado Schafer, conocida por su papel en Euphoria, confirmó los rumores que circulaban desde hace años sobre una relación sentimental con Rosalía, que según ella duró cinco meses en el año 2019, antes de que estallara la pandemia.

La relación no acabó mal, y de hecho, ambas siguen siendo buenas amigas, hasta el punto de que Schafer sostiene que Rosalía “es mi familia, pase lo que pase”, dijo en ese momento en una larga entrevista a la revista GQ.

“Tengo lindas amistades con personas con las que alguna vez tuve un vínculo romántico”, recalcó la actriz, que cambió de género en su adolescencia y se ha convertido en una especie de ícono de la comunidad trans.

La actriz reconoció que se ha especulado mucho sobre esa relación, y durante mucho tiempo ambas han considerado que no era asunto de nadie, sino suyo. Sin embargo, dijo: “Al final, es algo que me hace feliz compartir, y creo que ella siente lo mismo”, aseguró.

Los rumores sobre el romance de Schafer y Rosalía se basaban, por ejemplo, en la canción “Tuya” de la española, que se suponía aludía a la actriz, o en las palabras que Rosalía le dedicó al recoger un premio Billboard Women en diciembre de 2019, en las que “Te quiero mucho” tenían un significado más profundo del que muchos quisieron ver.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
