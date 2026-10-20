Príncipe Harry sobre su relación con su hermano y su padre: “Lo más importante es la reconciliación”

LONDRES — El príncipe Harry ha afirmado que quiere que sus desacuerdos con su hermano, el príncipe William, y con su padre, el rey Charles III, “se resuelvan”.

En una entrevista con la revista GQ sobre el duelo y la familia, grabada en Nueva York a finales de septiembre y publicada el martes, se le preguntó a Harry si lamentaba su “complicada” relación con su padre y su hermano.

“Sí, claro”, respondió, y añadió que la gente suele preguntarle sobre ello porque es un “tema con el que muchísima gente se identifica”.

“Hay gente que no quiere que esto salga bien, pero yo sí quiero que salga bien”, dijo. “Por supuesto que sí... con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación; esa es la clave”.

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Harry, su esposa Meghan y sus dos hijos regresaron al Reino Unido a finales de agosto, seis años después de que su decisión de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real y trasladarse a California agrandara la brecha en el seno de la familia real.

Entre las críticas que la pareja vertió en las entrevistas se encontraban acusar a un miembro de la familia real, sin especificar quién, de racismo y tachar al personal del palacio de insensible respecto a la salud mental de Meghan.

Sin embargo, Harry, que ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono, declaró el año pasado que le gustaría reconciliarse con su familia y pasar más tiempo con su padre, quien está recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado.

Cuando se le preguntó si creía que podría reparar la ruptura familiar, Harry respondió a GQ: “Mira, las cicatrices perduran para siempre”, pero dejar atrás el pasado es “algo que animaría a todo el mundo a hacer”.

“Para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de la gente como para seguir con los problemas familiares”, añadió.

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