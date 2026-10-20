Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
20 de octubre de 2026
85°Probabilidad de lluvias y tronadas
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Príncipe Harry sobre su relación con su hermano y su padre: “Lo más importante es la reconciliación”

Reconoció que las cicatrices perduran, pero alentó a dejar atrás los conflictos personales

20 de octubre de 2026 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, visitan el Himmah Hub en Nottingham, Inglaterra, el jueves 15 de octubre de 2026. (Annabel Lee-Ellis/Foto de Pool vía AP) (Annabel Lee-Ellis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES — El príncipe Harry ha afirmado que quiere que sus desacuerdos con su hermano, el príncipe William, y con su padre, el rey Charles III, “se resuelvan”.

RELACIONADAS

En una entrevista con la revista GQ sobre el duelo y la familia, grabada en Nueva York a finales de septiembre y publicada el martes, se le preguntó a Harry si lamentaba su “complicada” relación con su padre y su hermano.

“Sí, claro”, respondió, y añadió que la gente suele preguntarle sobre ello porque es un “tema con el que muchísima gente se identifica”.

“Hay gente que no quiere que esto salga bien, pero yo sí quiero que salga bien”, dijo. “Por supuesto que sí... con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación; esa es la clave”.

Harry, su esposa Meghan y sus dos hijos regresaron al Reino Unido a finales de agosto, seis años después de que su decisión de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real y trasladarse a California agrandara la brecha en el seno de la familia real.

Entre las críticas que la pareja vertió en las entrevistas se encontraban acusar a un miembro de la familia real, sin especificar quién, de racismo y tachar al personal del palacio de insensible respecto a la salud mental de Meghan.

Sin embargo, Harry, que ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono, declaró el año pasado que le gustaría reconciliarse con su familia y pasar más tiempo con su padre, quien está recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado.

Cuando se le preguntó si creía que podría reparar la ruptura familiar, Harry respondió a GQ: “Mira, las cicatrices perduran para siempre”, pero dejar atrás el pasado es “algo que animaría a todo el mundo a hacer”.

“Para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de la gente como para seguir con los problemas familiares”, añadió.

Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.Una foto de la bebé Meghan en brazos de su padre, Thomas Markle, con quien la duquesa no tiene una relación cercana luego de que su padre, quien ni tan siquiera fue a su boda con Harry.Meghan Markle vive en su tierra natal, California, junto a Harry y sus dos hijos, Archie y Lilibet. La hija pequeña de la pareja nació, en 2021, en Estados Unidos.
1 / 17 | Los 45 años de Meghan Markle en fotos. Rachael Meghan Markle, su nombre completo, nació el 4 de agosto de 1981 y creció en Los Ángeles, California. En la foto, aparece con su madre, Doria Ragland.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Príncipe Harry
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: