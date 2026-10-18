¿Quién es Rachel Ojuromi? La historia de la joven que fue de recrear Chanel en las calles de Nigeria a desfilar en París

En los últimos días, el nombre de Rachel Ojuromi ha resonado en algunos rincones de redes sociales, pues con tan solo 22 años, logró llegar a la pasarela del Grand Palais en la Semana de la Moda de París, robándose las miradas de los internautas.

Durante su debut en la capital de Francia el pasado 5 de octubre, la aspirante a modelo se presentó en el desfile de Chanel como parte de la colección prêt-à-porter primavera/verano 2027, propuesta por la casa de moda Chanel.

¿Quién es Rachel Ojuromi?

Originaria de Lagos en Nigeria, África, la creadora de contenido y estudiante de cine de 22 años Rachel Ojuromi, @giverachelashot, se volvió viral en redes sociales por recrear y modelar atuendos inspirados en las colecciones de Chanel, desde las calles de su ciudad natal.

A través de la plataforma de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores, y con el apoyo creativo de la estilista y diseñadora Debby Fasingha y el fotógrafo Odey Ikpä, la joven logró crear su propia identidad visual a partir de las prendas de segunda mano que encontraba en mercados locales de Lagos.

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En julio de 2026, la creadora de contenido compartió algunos videos y fotografías de looks inspirados en la colección de Chanel presentada en el metro de Nueva York en diciembre de 2025, como parte del desfile anual Métiers d’Art 2026, lo que llamó la atención del director creativo de la marca, quien escribió en los comentarios de la publicación: “Todo”.

En la grabación viral recreaba algunos de los looks de esta colección, con los mercados, vehículos y puestos callejeros de las pobladas calles de Nigeria de fondo y a través de atuendos cuidadosamente elegidos, desde faldas de animal print hasta shorts de mezclilla, vestidos con estampados de flores, trajes y accesorios parecidos.

Más tarde, de acuerdo con la revista People, fue reconocida y contratada por el director artístico de la casa de modas, Matthieu Blazy, quien durante el desfile presentó su segunda propuesta para la firma de lujo.

Durante su participación en el desfile, Rachel recorrió la pasarela luciendo el look número 73, que consistía en un conjunto de dos prendas: una camisa de tweed y una falda midi con tonos amarillos con gris, acompañado de un bolso rojo y una chaqueta, con un peinado limpio de trenzas recogidas.

Más allá de un simple reconocimiento, la admiración de Blazy por la belleza y el talento innato de Ojomuri lo llevó a presentarla de manera formal ante todo el equipo de producción de Chanel.

Actualmente, Rachel logró firmar con algunas agencias reconocidas en el mundo de la moda, fundó también la plataforma “The Process Africa”, dedicada a da visibilidad a jóvenes creativos africanos, y ha ganado el reconocimiento de distintas celebridades, como la supermodelo Naomi Campbell y la cantautora Solána Imani Rowe, conocida como SZA.

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