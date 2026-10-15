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El príncipe Harry y Meghan fueron recibidos con emoción en sus primeras apariciones en Reino Unido

“Te queremos, duquesa Meghan, te queremos”, gritó una mujer

15 de octubre de 2026 - 3:16 PM

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El príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, posan para las cámaras junto a miembros del público a su llegada a The Community Recording Studio, en Nottingham (Inglaterra), el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska) (Maja Smiejkowska)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NOTTINGHAM, Inglaterra — El príncipe Harry y su esposa Meghan participaron juntos el jueves en tres actos benéficos, en lo que supuso su primera aparición pública conjunta desde que regresaron a Inglaterra, en un intento por reconstruir su imagen en Gran Bretaña tras haber abandonado sus obligaciones reales hace seis años.

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La pareja comenzó su jornada en el Community Recording Studio, situado en la ciudad de Nottingham, en el centro de Inglaterra, un centro que utiliza la música, las artes escénicas y los programas deportivos para ayudar a los jóvenes a ganar confianza y desarrollar habilidades prácticas. La pareja, que ostenta los títulos reales de duque y duquesa de Sussex, recibió una cálida bienvenida y vítores, especialmente por parte de los escolares presentes.

“Te queremos, duquesa Meghan, te queremos”, gritó una mujer.

A continuación, la pareja se dirigió a Himmah Hub, el banco de alimentos más grande del centro de Inglaterra, y a Epic Partners, que ofrece programas deportivos, educativos y de tutoría para jóvenes en situación de desventaja.

A lo largo de sus tres paradas, Harry y Meghan —que llevaba un abrigo largo de color burdeos— se detuvieron para hacerse selfies, dar abrazos y estrechar la mano a sus seguidores.

Los Sussex siguen siendo miembros de la realeza

La visita a Nottingham fue especialmente significativa, ya que fue allí donde hicieron su primera aparición pública juntos tras anunciar su compromiso en 2017.

Los actos del día se desarrollaron con toques de estilo real, incluyendo un comunicado en el que se mencionaban los títulos de Sussex de la pareja y un grupo de periodistas previamente seleccionado que cubría sus movimientos. Apenas se hace mención a Archewell, la iniciativa filantrópica que solía ocupar un lugar destacado cuando vivían en Estados Unidos.

Sin embargo, el rey Carlos III, padre de Harry, ha dejado claro que la pareja sigue siendo miembros no activos de la familia real, una condición que aceptaron cuando renunciaron a sus obligaciones reales y se trasladaron a California.

En una carta enviada en nombre del rey a altos cargos del Gobierno poco después de que Harry y Meghan regresaran al Reino Unido en septiembre, el palacio subrayó que la pareja seguiría absteniéndose de utilizar sus títulos reales —Su Alteza Real— y que cualquier actividad benéfica la llevarían a cabo como ciudadanos particulares.

La decisión de enviar la carta y, lo que es más importante, de hacerla pública a través de los medios de comunicación, puso de manifiesto la preocupación de algunos funcionarios de la Casa Real ante la posibilidad de que la fama de Harry y Meghan pudiera llevarles a convertirse en una especie de corte real paralela, que compitiera con el príncipe y la princesa de Gales y otros miembros de la familia real en activo por la cobertura mediática y el apoyo del público.

La pareja ha vuelto a trabajar con socios conocidos

Harry lleva más de una década colaborando con el Community Recording Studio y Epic Partners, y Meghan trabajó con Himmah en “Together: Our Community Cookbook”, publicado en 2018.

Aunque la pareja siguió apoyando a organizaciones benéficas del Reino Unido tras marcharse de allí, su atención se centraba en otros lugares.

Cuando Harry y Meghan renunciaron a sus obligaciones reales y se mudaron a California en julio de 2020, afirmaron que querían ganarse la vida por sí mismos, y posteriormente firmaron lucrativos contratos con Netflix y Spotify.

Las relaciones con el resto de la familia real se deterioraron rápidamente, ya que la pareja afirmó que el personal del palacio había sido insensible con respecto a la salud mental de Meghan y lanzó acusaciones de racismo y manipulación mediática contra otros miembros de la familia.

Harry quiere que sus hijos conozcan a su abuelo

La recepción fue organizada por la organización benéfica para conmemorar su aniversario 125, celebrada en el Palacio de St James, en Londres.La reina Camilla durante su visita al Hospital St George.
1 / 6 | Reaparecen los reyes Charles y Camilla durante evento benéfico para organización de cáncer en Londres. La recepción fue organizada por la organización benéfica para conmemorar su aniversario 125, celebrada en el Palacio de St James, en Londres. - Yui Mok

Sin embargo, las tensiones comenzaron a aliviarse en los últimos meses, cuando Harry expresó su deseo de reconciliarse con el rey, afirmando que quería que sus hijos tuvieran la oportunidad de conocer a su abuelo, de 77 años. Carlos está recibiendo tratamiento para un tipo de cáncer no revelado que le fue diagnosticado en 2024.

Según se ha informado, la pareja y sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, viven en una residencia privada, que no pertenece a la familia real, situada en los Cotswolds, una zona rural de colinas onduladas, pueblos y granjas al oeste de Oxford.

Aunque la pareja ha expresado su alegría por volver al Reino Unido, la mudanza no ha estado exenta de polémica.

Harry sigue presionando para que se le conceda protección policial financiada con fondos públicos, que fue suspendida cuando él y Meghan renunciaron a sus obligaciones reales.

El príncipe afirma que él y su familia siguen estando amenazados simplemente por su condición de miembros de la realeza. Apenas unos días después del inicio del nuevo curso escolar, los niños han cambiado de colegio por motivos de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Príncipe HarryMeghan Markle
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