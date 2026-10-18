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Lo que debes saber del “Victoria’s Secret Fashion Show 2026”

Conoce dónde puedes ver la famosa pasarela de la marca que regresa esta noche a Los Ángeles, California

18 de octubre de 2026 - 3:04 PM

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Gigi Hadid y Alex Consani durante el Victoria's Secret Fashion Show 2025 en New York. (Evan Agostini)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El regreso de emblemáticas modelos, cuatro artistas y mucho brillo marcarán la pauta en Los Ángeles. El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 tendrá esta noche un momento que sus seguidores esperan desde hace semanas, la revelación del nuevo ángel de la marca.

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El desfile se celebrará en los Sony Pictures Studios, en Los Ángeles, California y es el regreso de la pasarela al lugar desde 2007.

El momento más esperado: el nuevo ángel

La ganadora de “Angels Among Us” se conocerá durante la transmisión. Compiten la dominicana Andreína Martínez, la estadounidense Tatyana Tinsley y Solange Omon, de Camerún.

La elegida debutará en la pasarela esta misma noche y firmará un contrato exclusivo con IMG Models, según el comunicado oficial de Victoria’s Secret. Las tres llegaron a la final tras un proceso al que se postularon más de 100,000 aspirantes.

Cabe destacar que hasta el Top 10 llego la puertorriqueña Kassandra Crespo y quedó eliminada a un paso de la final.

Artistas que se presentarán

La música estará a cargo de un talentoso grupo de mujeres, la rapera Megan Thee Stallion, la cantante Tate McRae, la estrella del country, Megan Moroney y el grupo de k-pop, KATSEYE.

Megan Thee Stallion adelantó en X que el público la verá recibir sus alas. Queda por ver si las demás artistas también desfilarán. En 2025, Karol G y Madison Beer caminaron la pasarela como ángeles de honor.

Regresan ángeles veteranas

El elenco confirmado mezcla figuras de la era dorada de la marca con rostros recientes. Volverán Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk y Bárbara Palvin, estas dos últimas recién dieron a luz.

La supermodelo Alessandra Ambrosio también regresará a la icónica pasarela, celebrando su vigésimo desfile con la firma, según compartió en Instagram.

Gigi Hadid caminará su quinto desfile. También están confirmadas Ashley Graham, Imaan Hammam, Liu Wen, Anok Yai, Precious Lee, Paloma Elsesser, Alex Consani, Abby Champion, Devyn Garcia, Grace Elizabeth, Amelia Gray y la puertorriqueña Joan Smalls.

El concepto de este año busca acercar a los seguidores al espectáculo. En esa línea, la marca sorteó boletos para asistir al desfile a través de sus redes sociales.

¿Cómo y a qué hora verlo?

La famosa alfombra de VS, conocida como Pink Carpet, comenzará a las 7:00 p.m. hora de Puerto Rico, mientras que el desfile arrancará a las 7:30p.m.

La transmisión será por el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube, sus cuentas de Instagram y TikTok.

Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia. La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York.Jasmine Tookes abrió el espectáculo mostrando su avanzado estado de embarazo.Adriana Lima.
1 / 12 | Luces, cámaras y ángeles: así se vivió el Victoria’s Secret Fashion Show. Angel Reese llevó su juego de la cancha a la pasarela, y de paso hizo historia. La alera del Sky de Chicago se convirtió en la primera deportista profesional en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show el miércoles, uniéndose a la destacada alineación de “Wings Reveal” de la marca en Nueva York. - Andy Kropa
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