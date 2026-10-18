¿Qué obtendrá Andreína Martínez si se convierte en el nuevo ángel de Victoria’s Secret?

La segunda finalista de Miss Universe 2022, la dominicana Andreína Martínez Founier, está en el Top 3 de finalistas en la búsqueda del nuevo ángel de Victoria’s Secret, y podría conseguir grandes oportunidades que impulsarán su carrera de forma exponencial.

Entre los premios está la oportunidad de desfilar esta noche “VS Fashion Show 2026”, una de las pasarelas más codiciadas en el mundo del modelaje por el nivel de proyección que se llega a tener. Esto se debe a que el título de “ángel” abre muchas puertas, porque con el paso de los años ha alcanzado el estatus de que quien lo porte es una agraciada con las cualidades para portarlo.

Asimismo, la otra parte del triunfo la llevaría a tener un contrato con IMG Models, la agencia que ha representado a personalidades como Gigi Hadid, la supermodelo global que también ha modelado en Victoria’s Secret y es una cara regular en las casas de diseño más lujosas, Prada, Versace y Chanel, así como a su hermana Bella Hadid, que en 2022 fue reconocida como modelo del año por la British Fashion Council; además, ha estado en al menos 35 portadas de la famosa revista de moda Vogue.

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Otras modelos que han pasado por la compañía son la leyenda brasileña Gisele Bündchen, Kate Moss, Ashley Graham, Hailey Bieber, Karlie Kloss, Heidi Klum, Alek Wek, Cara Delevingne, entre otras.