El príncipe Harry y Meghan cambian a sus hijos de colegio por motivos de seguridad

El príncipe Harry y su esposa, Meghan, cambiaron a sus dos hijos de colegio por motivos de seguridad, según declaró este martes un portavoz, apenas unas semanas después de que la familia regresara al Reino Unido para comenzar una nueva etapa.

“La decisión de que los niños cambien de colegio se tomó tras una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre los aspectos prácticos de su situación actual”, afirmó el portavoz en un comunicado.

El príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, acababan de comenzar el nuevo curso escolar en Inglaterra tras el traslado de la familia desde California a finales de agosto.

Los medios de comunicación británicos informaron que la distancia del trayecto hasta el colegio y el intenso tráfico en la ruta figuraban entre las preocupaciones planteadas por la pareja y su equipo de seguridad. La familia reside en una residencia privada, no perteneciente a la familia real, a las afueras de Londres.

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“Esta decisión no debe interpretarse en modo alguno como una crítica a la escuela ni a la atención excepcional que los niños han recibido allí”, añadió el comunicado.

La noticia se dio a conocer tras informes que indicaban que Harry y Meghan estaban a la espera de una nueva evaluación de riesgos por parte de la comisión gubernamental encargada de revisar la protección de personalidades importantes. La evaluación incluye una decisión sobre si la familia debería tener derecho a seguridad financiada con fondos públicos ahora que reside en el Reino Unido.

Harry y Meghan renunciaron a sus obligaciones reales y se mudaron a California hace más de seis años, alegando que querían ganarse la vida por sí mismos. Posteriormente, firmaron lucrativos contratos con Netflix y Spotify.

Aunque las relaciones con el resto de la familia real se han deteriorado desde entonces, Harry ha manifestado recientemente su interés por una reconciliación para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Charles III.

Harry ha librado una larga batalla con el Gobierno británico para que se restablezca la protección policial financiada con fondos públicos, que se suprimió cuando la pareja renunció a sus funciones reales.

Anteriormente había afirmado que no podía “imaginarme un mundo en el que pudiera traer a mi mujer y a mis hijos de vuelta al Reino Unido” sin una garantía de seguridad.

A principios de este mes, el rey reiteró que Harry y Meghan siguen siendo miembros no activos de la familia real y que continuarían sin utilizar títulos reales formales, como “Su Alteza Real”, tal como han hecho desde 2020.